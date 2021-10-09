Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 9.10.2021 15:04

Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlısı

Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlısı

Diri kelimesi eş anlamı olan kelimelerden biridir. Diri kelimesinin yerine farklı alternatif kelimelerde kullanılmaktadır. Peki, diri kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Diri sözcüğünün farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Diri deyince ilk akla gelen anlam yaşayan, hayatta olandır. Ancak diri kelimesi farklı anlamlara da gelmektedir. İşte, diri kelimesine dair tüm merak edilenler…

DİRİ KELİMESİNİN ANLAMI

Diri kelimesi TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
  • Güçlü, zinde
  • Solmamış, pörsümemiş
  • Gereği kadar pişmemiş

DİRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Diri kelimesinin dört farklı eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bunlar; canlı, zinde, dinamik ve güçlü kelimeleridir. Diri kelimesinin yerine bu kelimeler kullanarak da ifade etmek istediklerinizi anlatabilirsiniz.

DİRİ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Çok zinde gözüküyorsun.
  • Yemek diri kalmış.
  • O çok genç ve dinamik bir çocuk.
ARKADAŞINA GÖNDER
Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA