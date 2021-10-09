Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlısı

Diri sözcüğünün farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Diri deyince ilk akla gelen anlam yaşayan, hayatta olandır. Ancak diri kelimesi farklı anlamlara da gelmektedir. İşte, diri kelimesine dair tüm merak edilenler…

DİRİ KELİMESİNİN ANLAMI

Diri kelimesi TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı

Güçlü, zinde

Solmamış, pörsümemiş

Gereği kadar pişmemiş

DİRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Diri kelimesinin dört farklı eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bunlar; canlı, zinde, dinamik ve güçlü kelimeleridir. Diri kelimesinin yerine bu kelimeler kullanarak da ifade etmek istediklerinizi anlatabilirsiniz.

DİRİ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER