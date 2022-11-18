‘Diriliş’ şairi Sezai Karakoç unutulmadı

Diyarbakırlı "Diriliş" şairi Sezai Karakoç, vefatının birinci yıldönümünde, memleketinde düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Ben Bir Diriliş İşçisiyim Sezai Karakoç Dökümantasyon Sergisi" ile başladı. Serginin açılışını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, "O diriliş insanı. Medeniyetimize en önemli ivme kazandıran şahsiyetlerden bir tanesi. Ortaya koyduğu fikirler, yazdığı kitaplar, şiirler, edebiyat dünyamıza kazandırdığı eserlerin her biri dün olduğu gibi bugün de bize ışık tutmaya devam ediyor. Fikirlerinden aldığımız ilhamla yolumuz aydınlanıyor. Yaptığı hizmetlerle ölümsüzlüğe imzasını atmış. Eserleriyle, şiirleriyle, yazılarıyla aramızda yaşamaya devam ediyor. Onu anlamak onu iyi anlamak, bizi geleceğe çok daha iyi hazırlayacak" dedi. Açılış konuşmasının ardından sanatçı İbrahim Sadri, Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi gerçekleştirdi. Programa katılanlardan Muhammed Okçu ise "Sezai Karakoç, sadece Diyarbakır için değil, hem Türkiye hem de dünya için büyük bir değerdir" dedi.