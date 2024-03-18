Diş Ateşi ile Hastalık Ateşi Arasındaki Fark Nedir? Bebeklerde Diş Ateşi Nasıl Ayırt Edilir?

Bebeklerde 38 derece üzeri ateş, hayati tehlike arz ettiğinden dolayı müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Diş çıkaran bebeklerde görülen yüksek ateş, çoğunlukla kısa sürer ve nadir durumlarda tıbbi müdahale gerektirebilir. Öte yandan, ateşin nedenini anlamak için diş çıkarma belirtilerinin olup olmadığına bakmak gerekir. Diş ateşi ile hastalık ateşi arasındaki fark nedir ve bebeklerde diş ateşi nasıl ayırt edilir yanıtı merak edilen sorulardır.

Diş Ateşi ile Hastalık Ateşi Arasındaki Fark Nedir?

Ebeveynleri oldukça endişelendiren bir durum olan yüksek ateş, aslında savunma mekanizmasının hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı verdiği bir tepkidir. Ancak, ortam sıcaklığının yükselmesi gibi dış etkenlere bağlı olarak da bebeklerin ateşi çıkabilir. Sıvı kaybı (dehidrasyon) ve bazı hormonal durumlar da buna sebep olabilir. Ateşin nedenini saptamak için bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. Diş çıkarma belirtileri arasında ise tükürük artışı, hafif ateş, sürekli ağlama, diş etlerinde şişlik, ağız çevresinde döküntü, uykusuzluk, iştahsızlık ve ishal bulunur. Süt dişleri, 6. ay ile 1. yaş arasında çıkmaya başlar ve bu evrede bahsi geçen semptomlara rastlanırsa diş ateşinden söz edilebilir. Genellikle 37-38.5 derece arasındadır ve kısa sürelidir. Hastalık ateşi ise daha ciddi bir durumun habercisi olabilir. Genellikle viral ve bakteriyel hastalıklar ile iltihaplar nedeniyle oluşur. Ek olarak, 38.5 derece ve üzeri uzun süreli ateş tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur.

Diş Çıkaran Çocuğun Ateşi Nasıl Düşürülür?

Diş çıkarma sürecini rahat atlatmak isteyen ebeveynler tarafından uygulanması önerilen bazı adımlar bulunur. Yüksek ateş, havale gibi tehlikeli durumlara yol açabileceği için önlem alınması şarttır. Bu dönemde, 37-38 derece normal kabul edilir ve buna ishal gibi bazı belirtiler de eklenir. Ancak 72 saatten fazla süren yüksek ateş, hayatı tehdit eden bir durumdur ve derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ateşi düşürmek için ise aşağıdakileri yapmakta fayda vardır.

-Oda sıcaklığını 20-21 derecede tutmaya özen gösterilmelidir.

-Ateşinin yükselmemesi için bebeğe ince giysiler giydirilmelidir.

-Doktor tarafından önerilen uygun bir ateş düşürücü verilmelidir.

-Alın ve eklem bölgelerine ılık su ve temiz bez ile kompres yapılmalıdır.

-Ateşin yükselmesini önlemek için ılık suyla duş aldırılmalıdır.