Dış Çekirdek Özellikleri Nelerdir? Dünyanın Dış Çekirdek Katmanının Özellikleri

Dış çekirdek özellikleri, coğrafya derslerinde incelenen konulardan biridir. Bilim araştırmalarının öneli bir kısmında dış çekirdeğin özelliği ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Dış çekirdeğin özellikleri, konu ile ilgili araştırma yapanların dahi hayretle karşıladığı bir durumdur. Konunun ayrıntıları içinde dış çekirdeğin katmanları ile ilgili de bilgi bulacaksınız. Dış çekirdek katmanının özellikleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.
Dünya üzerinde bulunan enerji, dünyanın merkezinde bulunan çekirdekten kaynaklıdır. Çekirdekteki sıcaklıktan yola çıkılarak dünyada bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan, dünyayı zararlı etkilerden korur. Dünya çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Dünyanın en iç kısmında çekirdek olması sebebiyle, dünyanın sahip olduğu enerjiyi de korumaktadır.
Dünyanın çekirdeği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Dış çekirdek, dünyanın 5000 km derinliğindedir. Kalınlığı ise 2110 km civarındadır. Dünyanın dış çekirdeğine ulaşıldığında 5.5'dan 10'a çıkar. Buradaki dalga hızı ise 13.6 km/sn'den 8.1 km/sn'ye ulaşır. Deprem dalgaları burada soğurulmamıştır. Bu nedenle dış çekirdeğin sıvı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.