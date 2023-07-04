Dış Çekirdek Özellikleri Nelerdir? Dünyanın Dış Çekirdek Katmanının Özellikleri

Dış çekirdek özellikleri, coğrafya derslerinde incelenen konulardan biridir. Bilim araştırmalarının öneli bir kısmında dış çekirdeğin özelliği ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Dış çekirdeğin özellikleri, konu ile ilgili araştırma yapanların dahi hayretle karşıladığı bir durumdur. Konunun ayrıntıları içinde dış çekirdeğin katmanları ile ilgili de bilgi bulacaksınız. Dış çekirdek katmanının özellikleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Dış Çekirdek Özellikleri

Dünya üzerinde bulunan enerji, dünyanın merkezinde bulunan çekirdekten kaynaklıdır. Çekirdekteki sıcaklıktan yola çıkılarak dünyada bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan, dünyayı zararlı etkilerden korur. Dünya çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Dünyanın en iç kısmında çekirdek olması sebebiyle, dünyanın sahip olduğu enerjiyi de korumaktadır.

Dış çekirdek, çok önemli özelliklere sahiptir. Çekirdeğin söz konusu özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dünyayı bir yumurta gibi düşünürseniz dış çekirdek yumurtanın beyazıdır.

Dış çekirdek aynı zamanda ağır kütle olarak adlandırılır.

Çekirdek, dünyada manyetik alanın oluşmasına neden olur.

Dış çekirdek sıvı iken iç çekirdek demir ve nikel karışımından ibarettir.

Dış çekirdeğin sıcaklığı 5000°nin üzerindedir.

Dış Çekirdek Katmanının Özellikleri

Dünyanın çekirdeği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Dış çekirdek, dünyanın 5000 km derinliğindedir. Kalınlığı ise 2110 km civarındadır. Dünyanın dış çekirdeğine ulaşıldığında 5.5'dan 10'a çıkar. Buradaki dalga hızı ise 13.6 km/sn'den 8.1 km/sn'ye ulaşır. Deprem dalgaları burada soğurulmamıştır. Bu nedenle dış çekirdeğin sıvı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.