Diş dolgusu, çürüyen dişleri tedavi etmenin etkili bir yoludur. Bu süre, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dolgu sonrası ilk birkaç saat, dolgu bölgesine sert veya sıcak yiyecekler temas ettirilmemelidir. Sağlıklı dişler için düzenli diş kontrollerini ihmal etmemek, diş çürümelerinin önlenmesine yardımcı olacaktır. Diş dolgusu ne kadar sürer,bir dolgu kaç dakikada yapılır demeden önce bu işleme ihtiyacınız olup olmadığından emin olmanızda fayda vardır.

Diş Dolgusu Ne Kadar Sürer?

Diş dolgusu işlemi genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. Ancak bu süre, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

1. Çürüğün Boyutu ve Derinliği: Eğer çürük yüzeysel ise, işlem daha kısa sürede tamamlanabilir. Derin çürüklerde ise daha fazla zaman gerekebilir.

2. Dişin Konumu: Arka dişlerdeki dolgu işlemleri, ön dişlere göre genellikle daha fazla zaman alır.

3. Hastanın Durumu: Hastanın anksiyetesi, ağrı eşiği ve genel sağlık durumu da işlemin süresini etkileyebilir.

4. Kullanılan Malzeme: Farklı dolgu türleri (kompozit, amalgam, seramik vb.) farklı süreler gerektirebilir.

Bir Dolgu Kaç Dakikada Yapılır?

Genellikle tek bir diş dolgusu işlemi, 30 dakika ile 60 dakikaarasında sürer. Ancak bu süre, yukarıda belirtilen faktörlere göre daha kısa veya daha uzun olabilir.

• Basit bir dolgu: 30 dakika kadar kısa sürebilir.

• Büyük bir dolgu veya birden fazla dolgu: 1 saatten daha uzun sürebilir.