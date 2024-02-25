Dış Gezegenler Hangileridir? Dış Gezegen Nedir, Neye Göre Belirlenir?

İç gezegenler sınıfına giren dört gezegen bulunur ve en içteki yörüngelerde konumlanmışlardır. Bunların genel özelliklerine bakıldığında, oldukça yoğun, kayalıklı, çok az veya hiç uydusu bulunmadığı görülür. Aynı zamanda, jeolojik açıdan oldukça faaldirler. Öte yandan, bir de dış gezegenler vardır ve bunların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler için dış gezegenler hangileridir, nedir ve neye göre belirlenir merak uyandırıcıdır.

Dış Gezegenler Hangileridir?

Güneş Sistemi'nde, gezegenler, uydular, yıldızlar ve yörüngeler bulunur. En dıştaki yörüngelerde yer alanlara ise dış gezegen adı verilir. Bunlar sırasıyla, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu gezegenlerin büyük bir bölümü, zehirli gazlardan oluşur, kalın bir atmosferleri ile halkaları vardır, iç gezegenlere göre daha büyük bir çapa sahiptirler ve oldukça soğukturlar. Ayrıca dış gezegenler, iç gezegenlerin aksine karasal değildirler. Çünkü karasal gezegenler, silikat kayalardan oluşan bir yapıya sahiptirler. Bunlar, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Ek olarak, dış gezegenler katı bir yüzeye sahip değildirler.

Dış Gezegenlerin Özellikleri Nelerdir?

Samanyolu Galaksisi'ni oluşturan Güneş Sistemi'nde, toplamda 8 gezegen bulunur. Bunların 4'ü dış yörüngelerde yer aldıkları ve Güneş'e uzak bir konumda bulundukları için dış gezegenler sınıfına girerler. Söz konusu dış gezegenlerin belli başlı özellikleri ise şu şekilde ifade edilebilir:

Jüpiter: Güneş Sistemi'ni meydana getiren gezegenlerden en büyüğüdür. Diğer gezegenlerin toplamından iki kat daha fazla kütleye sahiptir. Yüzeyi tamamen hidrojen ve helyum gazları ile kaplıdır. Kırmızı büyük lekesi ise sanılanın aksine şiddetli bir fırtınadır. Ek olarak, bilindiği kadarıyla 60'tan fazla uyduya sahiptir.

Satürn: Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegendir ve tıpkı onun gibi hidrojen ile helyum gazlarından meydana gelir. Ünlü halkaları ile bilinen gezegenin en büyük uydusu ise Titan'dır ve toplam 53 tane uydusu bulunur.

Uranüs: 27 adet uydusu bulunan Uranüs'ün, 7 tane de halkası vardır. Atmosferini meydana getiren gazlar ise hidrojen, helyum ve metandır. Mevsimlerinin oldukça uzun sürmesinin ve şiddetli geçmesinin nedeni ise eksen eğikliğinin fazla olmasıdır.

Neptün: Güneş'e en uzak gezegen olan Neptün'ün yüzeyi de hidrojen, helyum ve metan gazlarından meydana gelir. Tıpkı Jüpiter'de olduğu gibi "Büyük Kara Leke" adında antisiklonik fırtınası vardır. En büyüğü Triton olmak üzere 14 uyduya sahiptir.