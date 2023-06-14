Dış Kuvvetler Nelerdir? Dış Kuvvetlerin Ortak Özellikleri ve Oluşturduğu Yer Şekilleri

Dış kuvvetler nelerdir, sorusu öncelikle dış kuvvet nedir sorusunu cevaplamakla yanıtlanabilecek bir sorudur. Bu noktadan baktığımızda dış kuvvet, enerjisini güneş ve atmosfer olaylarından alan kuvvetlerdir. Bu kaynaklardan enerji alarak oluşan dış kuvvetler dünya üzerindeki yer tabakasında bazı değişimlere yol açmaktadır. Bu noktada ele alınacak olan dış kuvvetler ve dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri nelerdir, sorusu bizi cevaba ulaştıracaktır. Bu noktada önemli olan bir başka madde ise dış kuvvetlerin ortak özellikleri olacaktır.
Yeryüzü iç kuvvetlerin yanında, kaynağını Güneş'ten alan kuvvetler tarafından da şekillendirilir. Bu kuvvetlere de dış kuvvetler denir. Dış kuvvetler; aşındırma, taşıma ve biriktirme yolları ile yeryüzünü şekillendirir. Bu yola şekillenen yeryüzü dünyanın her yerinde aynı değildir. Dış kuvvetlerin şekillendirici etkileri Dünya'nın çeşitli bölgelerinde farklı özellikler gösterir. Bu durumu etkileyen pek çok durum vardır. Söz gelimi coğrafi yapı, iklim, toprak yapısı, su varlığı, canlı varlığı vb. gibi durumlar dünyanın her yerinde aynı olmadığı için dış kuvvetlerin etkisi de dünyanın her yerinde aynı değildir.
Bu konu bağlamında ele alacağımız dış kuvvetlerden birden fazdır. Bu dış kuvvetler şunlardır:
Kaynağını güneşten yani atmosferden alan dış kuvvetler yeryüzünde çeşitli biriktirme ve aşındırma şekilleri yaparlar. Dış kuvvetler: akarsular, rüzgârlar, yer altı suları, buzullar, dalgalar ve akıntılar gibi çeşitli etmenlerdir. Bu etmenler Dünya'yı şekillendirmektedir. Bu dış kuvvetlerin hepsinin ortak özelliği atmosfer kökenli olmalarıdır. En önemli ortak özellikleri arasında hepsinin kaynağını güneşten almalarıdır. Ayrıca dış kuvvetler, iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yüksek yerleri aşındırarak deniz seviyesine indirmeye çalışıp yeryüzünü denge durumuna ulaştırır. Dış kuvvetlerin oluşturduğu değişim uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle kısa bir zaman diliminde gözlenemez.
Akarsular, rüzgârlar, yer altı suları, buzullar, dalgalar ve akıntılar olarak sınıflandırılan dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri şunlardır:
Akarsu Şekilleri:
Rüzgâr Şekilleri:
Dalga Şekilleri: