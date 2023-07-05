Dış Püskürük Kayaçlar Nelerdir? Dış Püskürük Kayaçların Özellikleri Nelerdir, Örnekleri Nerelerde Görülür?

Dış püskürük kayaçlar nelerdir konusunda püskürük kavramından yola çıkarak ifade edilecek bilgiler vardır. Ülkemizde rastlanılmasa da dünya da aktif olan volkanik dağlar vardır. Burada önemli olan ise lavlardır. Dış püskürük kayaçların özellikleri içerisine aynı zamanda yer altından çıkan magma da dahil edilebilir. Bundan hareketle Dış püskürük kayaçlar nerelerde görülür için tahmin yürütmek zor olmayacaktır. Magma ve lavlar bu bölgelerin en belirleyici iki öğesidir. Dış püskürük kayaçlara örnekler verebileceğimiz kayaç adları da bulunmaktadır.

Dış Püskürük Kayaçlar Nelerdir?

Dış püskürük kayaçları tanımlamanın yolu kolaydır. Bilimsel bir tanımı olduğu gibi birbiri ile bağlantılı bir anlatımı da mevcuttur. İlk olarak kendisini kayaç türleri içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Dış püskürük kayaçlar 3 ana kayaç türünden sadece bir tanesidir. Kendine özgü oluşma şekli vardır. Oluşma şekline bağlı olarak bulunduğu bölgelerde diğer kayaç türlerine göre değişiklik gösterecektir. Dış püskürük kayaçların oluşumu magma ve lavlara bağlıdır. Yer altından çıkan magma ya da yanardağdan püsküren lavlar, dış püskürük kayaçlar için olamazsa olmazdır.

Dış Püskürük Kayaçların Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın çekirdeği alevden oluşur tanımını kullanabiliriz. Çünkü bilim bu tanımı kullanmamıza müsaade edecektir. Dış püskürük kayaçların bu tanımla bir bağlantısı vardır. Bu bağlantı, yer altından yer yüzüne çıkan magma ile ilgilidir. Dış püskürük kayaçların özelliği içerisinde magmaların soğuması ile oluşması yer almaktadır.

Dış püskürük kayaçlar sadece yer altından gelen magma ile oluşmaz. Aynı zamanda deniz altından çıkan lavlar katılaşırsa da dış püskürük kayaçlar olur. Bu kayaç yılan taşı olarak adlandırılır.

Bahsedilen iki türde de dış püskürük kayaçlar oluşur.

Dış püskürük kayaçların özelliği, taneli dolayısıyla kristal yapı da olmasıdır.

Dış püskürük kayaçların yapısında tabakalanmaya rastlanmaz.

Tabakalanma yerine kütleler şeklinde var olan dış püskürük kayaçlar vardır.

Dış püskürük kayaçların içerisinde fosil olmaz.

Son olarak dış püskürük kayaçlara yapısı gereği asit işlemez.

Dış Püskürük Kayaçlara Örnek

Dış püskürük kayaçlara örnek verirken dört farklı kayaç ismi belirtiriz. Bu kayaçlar şu şekildedir:

Andezit

Obsidyen

Bazalt

Yılan Taşı

Dış Püskürük Örnekleri Nerelerde Görülür?

Dış püskürük kayaçların nerelerde görüleceği kayacın oluşum maddesi ile doğru orantılıdır. Türkiye sınırları içerisinde dış püskürük kayaçlara rastlamak için volkanik dağların olduğu bölgelere gitmemiz gerekir. Nevşehir, Ürgüp ve Göreme'de dış püskürük kayaçlara rastlayabiliriz.

Dünyada Dış Püskürük Örnekleri Nerelerde Görülür?

Türkiye'ye nazaran dünyanın farklı bölgelerinde dış püskürük kayaçlar ile daha çok karşılaşabiliriz. Dünyadaki dış püskürük kayaçların olduğu bölgeye örnek olarak İskoçya ülkesi örnek verilebilir. Dolayısıyla İskoçya'nın kuzeyine gidildikçe dış püskürük kayaçları bizleri karşılayacaktır. Aynı zamanda İskoçya ülkesindeki dış püskürük kayaçlar tor topografyası özelliğinde görülmektedir.