Dışında Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dışında Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle bir şeyden hariç olarak ifade edilen dışında kelimesinin anlamına, zıt anlamına ve örnek cümlelerine bu yazımızda yer vereceğiz. Dışında sözcüğünün anlamını daha iyi kavramak için yazımızın devamını mutlaka incelemelisiniz.

Dışında Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözlük anlamı olarak dışında kelimesi, -den sonra, sayılmazsa anlamına geliyor. Daha basite indirgeyecek olursak dışında sözcüğü, bir şeyi başka bir şeyden hariç tutmak, bundan sonra bu ya da bir şeyin iç tarafında değil dış tarafında olması anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz.

Dışında sözcüğünün eş anlamlısı olarak ''sayılmazsa'' kelimesi söyleniyor. Bunun yanı sıra bazı kaynaklarda hariç kelimesi de bu sözcüğün eş anlamlısı olarak söylenebiliyor. Dışında kelimesini daha iyi anlayabilmek için örnek cümlelere göz atalım;

Hafta sonu gezisi için şehir dışında bir otel ayarladık.

Bu sınavda geçen işlenilen konuların dışında yeni konulara da yer vereceğiz.

Herkes tartışırken o kendini olayların dışında tutuyor.

Kapının dışında oturmuş, arkadaşının gelmesini bekliyor.

Aktivite olarak sinemaya gitmenin dışında neler yapıyorsun?

Dışında Kelimesinin Zıt Anlamı Nedir?

Birbirlerinin karşıt anlamını taşıyan sözcüklere zıt anlamlı kelime deniyor. Dışında kelimesinin tam tersi anlamı yani, zıt anlamlısı ''içinde'' sözcüğüdür. İçinde kelimesi, iki ayrı anlama geliyor.

Bir zaman tümleciyle birlikte belli bir süreyi belirtmesinin yanı sıra bir şeyde herhangi bir şeyi barındırmak anlamlarını belirtiyor. Ancak, genel anlamıyla içinde kelimesi zaman tarifi yapmak için kullanılıyor. İçinde kelimesi günlük yaşamda belirteç anlamıyla da zaman anlamıyla da rahatlıkla kullanılan bir kelimedir.

Kimi zaman bir eşyanın nerede olduğunu belirtmek için kullanılsa da genel olarak zaman tarifi yapmak için kullanılıyor. İçinde sözcüğünü daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere özel örnek cümlelere yer veriyoruz.

İçinde Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?