Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Disiplin Belgesi Nasıl Alınır, Sorgulama Nasıl Yapılır?

Okuldan atılma, uzaklaştırma gibi disiplin cezası alan öğrencilerin eğitim ve iş hayatı hayli zorlu olabilmektedir. Pek çok eğitim kuruluşu bu yüzden kabul edecekleri öğrencileri "disiplin cezası almadığına dair belge" istemektedir. Bu belge öğrencinin disiplin cezası almadığını göstermektedir. Kısacası öğrencinin sicil belgesidir.

DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR BELGE NASIL ALINIR?

Disiplin cezası almadığına dair belge birçok yerden alınabilmektedir. Bunların en kolayı e-okul üzerindendir. Diğeri de okul yönetiminden imzalı belge almaktır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu şekilde alabilirler. Üniversite öğrencileri ise öğrenci işlerine başvurarak bu belgeye sahip olabilirler. Bu belge genelde okul değişikliğinde, yatay ve dikey geçişlerde lazım olmaktadır. Ayrıca ileri de iş başvurularında da istenebilmektedir.

Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;

Kınama,

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

Okul değiştirme,

Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.



Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;

Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,

Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

DİSİPLİN BELGESİ SORGULAMA

e-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr/ giriş yapın.

Öğrenci Disiplin İşlemleri sayfasına gidin.

Disiplin Cezası Bilgileri butonuna tıklayın.

DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR BELGE İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Üniversitenizin……………………………………………………......Fakülte/Enstitüsü /Yüksekokulu/MeslekYüksekokulu…………………………………………………bölümünün ………………………… öğrenci numaralı ………. Sınıf öğrencisiyim. …………………………………………. için disiplin cezası almadığıma dair bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim. ……/……/20….

Adres : ………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Tel : …………………………….

E-Posta : …………………………….