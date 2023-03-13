Tıp dilinde pek çok terim kullanılmaktadır. Distal terimi de tıp alanında kullanılan terimlerden biridir. Birçok kişi bu terimin manasını merak etmekte ve internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için distal ne demek, tıpta distal görünüm ne anlama gelir, Türkçe anlamı nedir gibi soruların cevaplarını derledik.

Distal Ne Demek?

Distal terimi, tıp terminolojisinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Günlük konuşmalarda ilk kez duyulan terimler her zaman daha fazla ilgi çekmektedir. Distal terimi de merak uyandıran terimlerden biridir. Pek çok kişi Latince distal ne anlama gelir diye merak etmektedir. Distal terimi, Latince kökenlidir. Latince "merkezden uzakta olan" manasına gelmektedir. Tıp alanında ise bir organın ya da bir uzvun vücudun merkezi olarak tanımlanan gövdeden uzak olması anlamını taşımaktadır. Tıp terimi olarak bilinen proksimal'in tam tersi anlamındadır. Proksimal, merkeze yakın anlamına gelirken distal merkeze uzak anlamına gelmektedir.

Distal Görünüm Ne Demek?

Tıp dilinde distal görünüm, merkezden uzak görünüm manasını taşımaktadır. Merkez yani gövdeden uzak olan organları ve dokuları ifade etmek için kullanılmaktadır. Pek çok tıp kitabında da bu terimler geçmektedir. Bu terimlerin manasının daha iyi anlaşılabilmesi adına örnek verecek olursak; gastrointestinal sistemin başlangıç bölümü ağızdır. Ağız, proksimal bölüm olarak ifade edilmektedir. Anüs kısmı ise gövdeden daha uzak bir yerde olduğu için distal olarak tanımlanmaktadır.