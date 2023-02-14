Divan Edebiyatı Özellikleri - Divan Şiiri Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Gelenekleri Neler?

Divan edebiyatı özellikleri Türk İslam tarihinde oldukça merak edilmektedir. İslamiyet'in Türkler aracılığıyla kabul oluşundan sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle birlikte Divan edebiyatının temeli kuşkusuz şiir üzerine devam etmiştir. Bu durum bile Klasik Türk edebiyatı da denilen Divan edebiyatında şiirin ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermektedir. Divan şiirinin genel özellikleri nelerdir, Divan edebiyatının gelenekleri ve konusu nedir çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.
Divan edebiyatı içinde verilen eserler nazım ve nesir olarak meydana gelmektedir. Divan edebiyatı özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda anlatılmaktadır. Fakat divan edebiyatında nazım, yani şiir daha ağır basmaktadır. Bu şiirler ise kalıplaşmış fikir ve hikayeler içeren mazmunlar etrafında oluşmuştur. Divan şiirine bakıldığı zaman bu ortak noktaların dışına çıkılmadığı saptanmaktadır. Nesirlerde de daha çok dini konular üzerinde durulmakta ve ağır bir dil kullanılmaktadır. Divan şiirinin genel özellikleri nelerdir sorusunun cevabı şu şekilde sıralanmaktadır;
Divan edebiyatının gelenekleri ve konusu büyük bir oranda Fars ve Arap edebiyatlarına dayandığı için şiirlerde tercih edilen nazım şekilleri de bu edebiyatlardan uyarlanmıştır. Fakat az da olsa Türklerin oluşturmuş oldukları biçimler de tercih edilmiştir. Divan edebiyatı nazım biçimleri şunlardır;
Beyitlerden oluşanlar:
Tek dörtlükten oluşanlar:
Bentlerden oluşanlar: