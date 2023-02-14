Divan Edebiyatı Özellikleri - Divan Şiiri Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Gelenekleri Neler?

Divan edebiyatı özellikleri Türk İslam tarihinde oldukça merak edilmektedir. İslamiyet'in Türkler aracılığıyla kabul oluşundan sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle birlikte Divan edebiyatının temeli kuşkusuz şiir üzerine devam etmiştir. Bu durum bile Klasik Türk edebiyatı da denilen Divan edebiyatında şiirin ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermektedir. Divan şiirinin genel özellikleri nelerdir, Divan edebiyatının gelenekleri ve konusu nedir çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Divan Edebiyatı Özellikleri

Divan edebiyatı içinde verilen eserler nazım ve nesir olarak meydana gelmektedir. Divan edebiyatı özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda anlatılmaktadır. Fakat divan edebiyatında nazım, yani şiir daha ağır basmaktadır. Bu şiirler ise kalıplaşmış fikir ve hikayeler içeren mazmunlar etrafında oluşmuştur. Divan şiirine bakıldığı zaman bu ortak noktaların dışına çıkılmadığı saptanmaktadır. Nesirlerde de daha çok dini konular üzerinde durulmakta ve ağır bir dil kullanılmaktadır. Divan şiirinin genel özellikleri nelerdir sorusunun cevabı şu şekilde sıralanmaktadır;

Divan şiiri, ilk örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlamış; 19. yüzyılda ise etkisini yitirmiştir. Divan şiirinin ilk şairi Hoca Dehhani olarak bilinmektedir.

Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

Tam ve zengin kafiye tercih edilmiştir.

Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, süslü, ağır bir dil kullanılmıştır. Divan şairlerinin ustalığı, belli kurallar çerçevesinde benzetmeler yaparak, sanatlı besteler ortaya koyarak etkili bir söyleyiş güzelliğine ulaşmışlardır.

Konuya değil konunun işleniş biçimine önem verildiğinden dolayı aynı konu farklı zamanlarda birçok şair tarafından işlenmek için sıraya alınmıştır.

Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi ortak nazım şekilleri kullanılmıştır.

Daha çok aşk, ayrılık, hasret, ölüm, doğa sevgisi gibi kişisel konulara önem verilmiştir.

Kuralcı ve kalıpçı bir şiir anlayışı vardır. Konudan çok konunun işleniş biçimine dikkat edilmiştir.

Divan Şiiri Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Gelenekleri Neler?

Divan edebiyatının gelenekleri ve konusu büyük bir oranda Fars ve Arap edebiyatlarına dayandığı için şiirlerde tercih edilen nazım şekilleri de bu edebiyatlardan uyarlanmıştır. Fakat az da olsa Türklerin oluşturmuş oldukları biçimler de tercih edilmiştir. Divan edebiyatı nazım biçimleri şunlardır;

Beyitlerden oluşanlar:

Gazel

Kaside

Mesnevi

Kıta

Müstezat

Tek dörtlükten oluşanlar:

Rubai

Tuyuğ

Bentlerden oluşanlar: