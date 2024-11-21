Divan edebiyatında fabl türünün özelliklerini taşıyan mesneviler, özellikle insanların ahlaki zaaflarını ele almak ve ders verme amacı güdülen hikayelerde kendini gösterir. Edebiyatımızda fabl özelliği gösteren bu tür mesneviler, öğretici bir işleve sahip olup, okura hem dini hem de toplumsal mesajlar iletir. Bu türde kaleme alınan mesneviler, ahlaki dersler vermek için hayvan karakterleri kullanır. Divan Edebiyatından fabl özelliği gösteren bir mesnevi örneği nedir, hangisi gibi sorular çokça sorulur.

Divan Edebiyatından Fabl Özelliği Gösteren Bir Mesnevi Örneği Nedir, Hangisi?

Divan edebiyatında fabl özellikleri taşıyan mesneviler arasında en bilinen örneklerden biri, Şeyhî'nin kaleme aldığı "Harnâme"dir. Harnâme, klasik fabl türünün özelliklerini gösteren, hayvanlar üzerinden ahlaki mesajlar veren bir mesnevidir. Şeyhî, Harnâme adlı eserinde, bir eşeğin başından geçen olayları anlatarak aslında toplumsal eleştirilerde bulunur ve dolaylı olarak insanların zaaflarını, güçsüzlüklerini gözler önüne serer. Eserin kahramanı olan eşek, belirli bir toplumsal konumu simgeler ve dönemin sosyal yapısındaki adaletsizliği temsil eder. Harnâme'nin sunduğu bir diğer önemli ders ise, bireylerin yetenek ve sınırlarını bilmesi gerektiğidir.

Harnâme de eşek zayıf ve güçsüz olduğu için sürekli ezilen ve hor görülen bir hayvandır. Güçlü ve gösterişli hayvanlara özenir, onların sahip olduğu olanaklara sahip olmak ister. Bu eserde fabl türünün en belirgin özelliği, hayvanlar üzerinden anlatılan hikayenin insanlara dair önemli bir mesaj içermesidir. Mesnevi boyunca eşeğin yaşadığı hayal kırıklıkları, elde etmek istediği statünün ona zarar vermesi gibi temalar işlenerek, okura ders verme amacı güdülür. Harnâme, hayvanlar üzerinden toplumsal mesajlar veren bir hikaye olduğu için, Divan edebiyatında fabl niteliği taşıyan en dikkat çekici mesnevi olarak kabul edilir.