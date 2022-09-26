Divan-ı Arz Nedir? Selçuklularda Divan-ı Arz Ne İş Yapar, Başkanı Kimdir, Görevi Ve Özellikleri Neler?

Divan-ı Arz diğer divanlar gibi devlet işlerinin yönetilmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Anadolu Selçuklu Devleti, eski Türk devletlerinin teşkilatlanma geleneği ile İslamiyet'i sentezleyerek bir devlet teşkilatlanması oluşturmuştur. Divan-ı Saltanat hükümdarın en büyük yardımcısıdır. Bünyesinde barındırdığı diğer divanlar ile, devlet işlerinin görüşülmesi, karara bağlanması ve ilerlemesi adına önemli bir yere sahiptir. Bu divanlar her bölümün kendi amiri tarafından oluşturulmuştur. Bu oluşturulan, Divan-ı Saltanatın kollarından biri olan Divan-ı Arz nedir, iş yapar? Görevleri ile birlikte tüm soruların cevabı…

Anadolu Selçuklu Devleti'nde Divan-ı Arz Nedir?

Selçuklular, Orta Doğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş, Oğuzların Kınık boyundan gelen bir Türk hanedanıdır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Müslüman olmaları ile birlikte, İslamiyet'i eski bozkır kültürü ile sentezlemişlerdir. Türk devlet teşkilatlanmasının yapı taşını oluşturan Selçuklular, birçok devletin teşkilatlanmasından etkilenmiştir. Türk devlet geleneğinin önemini ortaya çıkaran Selçuklu devlet teşkilatını oluşturmuştur.

Anadolu Selçuklu devletinin merkez teşkilatının saraydaki önemli ve asıl çalışan yönetim organları, divanlardır. Divanlar, sultana bağlı çalışmıştır. En büyük divan olan Divan-ı Saltanat, devlet işlerinin görüşülüp, tartışıldığı ve karara bağlandığı kuruldur. Divan-ı Saltanat, bakanlar kurulu gibi düşünülebilir. Bu kurula bağlı çalışan divanlar da bakanlıklar olarak değerlendirilebilir. Divan-ı Saltanat askeri mali hukuki ve siyasi bölümlerden oluşur. Divanlar da bu bölümlerin amirleri tarafından oluşturulur. Divan-ı Arz devletin savunma işleri ve merkez ordusu ile ilgilenen divanıdır.

Divan-ı Arz Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Arz, Divan-ı Saltanata bağlı, Anadolu Selçuklu Devleti'nde devletin merkez ordusunun ihtiyaçlarının tespitinden ve karşılanmasından sorumlu divandır. Merkez ordusunun maaşları ve silah ihtiyaçları ile ilgilenmiştir. Divan-ı Arz, merkez ordusundaki askerleri kayıt etmek, yoklamaları yapmak ve denetlemekle görevlidir.

Divan-ı Arz'ın Başkanı Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Anadolu Selçuklu Devleti'nde askeri işlerden sorumlu Divan-ı Arz'ın başkanına Emir'i Arz ya da Arz'ül Ceyş denirdi. Emir'i Arz, ordunun tüm düzenini idare eden ve tüm ihtiyaçlarını kontrol eden divan amirdir. Milli savunma hizmetlerinden ve merkez ordusunun ihtiyaçlarını gidermekle görevlidir. Ordunun tamamından Emir'i Arz sorumludur. Divan amiri, kayıt defterlerini düzenli bir şekilde tutar, yoklamaları yapar ve merkez ordusunun ihtiyaçları karşılar.