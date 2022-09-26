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Giriş Tarihi: 26.9.2022 14:52 Son Güncelleme: 26.9.2022 14:57

Divan-ı İnşa Nedir? Selçuklularda Divan-ı İnşa Ne İş Yapar, Başkanı Kimdir, Görevi Ve Özellikleri Neler?

Divan-ı İnşa Nedir? Selçuklularda Divan-ı İnşa Ne İş Yapar, Başkanı Kimdir, Görevi Ve Özellikleri Neler?

Anadolu Selçuklu Devleti, Süleyman Şah tarafından 1071 yılında kurulan Türk İslam devletidir. Türk teşkilatlanmasını, İslamiyet ile mükemmel şekilde sentezleyerek Selçuklu devlet teşkilatlanmasını oluşturmuşlardır. Merkez teşkilatlanmasında oluşturulan büyük divan ya da diğer adıyla Divan-ı Saltanat, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divan-ı Saltanatın alt kolları diğer çeşitli divanlardır. Divan-ı İnşa da bunlardan biridir. Divan-ı İnşa nedir, görevleri nelerdir? Divan-ı inşa başkanı ve ne iş yaptığı hakkında detaylı bilgiler...

Divan-ı İnşa, diğer divanların bağlı olduğu gibi Divan-ı Saltanat'a bağlıdır. Divan-ı Saltanat, askeri, mali, siyasi ve hukuki bölümlerden oluşur ve bu çeşitli bölümlerden oluşan çeşitli divanları mevcuttur. Devlet işlerinin görüşülüp, tartışılması ve karara bağlanmasında, Divan-ı Saltanatın ve oluşturulan bu divanların önemi büyüktür. Devlet teşkilatlanmasında önemli yere sahip bu bölümlerin amirleri, divanları kurmuştur. Divan-ı inşa da devlet teşkilatlanmasında etkili bir divandır. Divan-ı İnşa nedir, ne iş yapar görevleri nelerdir? Başkanı ve görevleri ile tüm bu soruların cevapları…

Divan-ı İnşa Nedir, Görevleri Nelerdir?

Anadolu Selçuklu Devleti ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti, merkez teşkilatına çok önem vermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti merkez teşkilatının saraydaki asıl yönetim organları çeşitli divanlardır. Bu divanlar sultana bağlı çalışır. Selçuklu devlet teşkilatlanmasının temelini oluşturan Divan-ı Saltanat'a bağlı divanlar, askeri, mali, dini, hukuki ve siyasi bölümler altında kurulmuştur. Divan-ı İnşa hukuki ve siyasi bölümler ile ilgili işler için kurulan bir divandır. Atamalar ve yazışmalar ile ilgilenir. Divan-ı İnşa, diğer adıyla Divan-ı Tuğra, devletin iç ve dış yazışmalarından sorumludur. Divan-ı İnşa, atama ve berat mektuplarını yazar. Yazışmalara ve bu mektuplara çekilecek divan tuğrasından sorumlu olan divandır.

Divan-ı İnşa Başkanı Kimdir?

Divan-ı Saltanata diğer adıyla büyük divana bağlı olarak çalışan Divan-ı İnşa'nın başkanı ya da amiri olan kişiye Tuğrai denir. Divan-ı İnşa amiri olan Tuğrai, Anadolu Selçuklu Devlet'inde devletin iç ve dış yazışmalarını yapmakla görevlidir. Bu yazışmalara çekilecek tuğradan Tuğrai sorumludur.

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Divan-ı İnşa Nedir? Selçuklularda Divan-ı İnşa Ne İş Yapar, Başkanı Kimdir, Görevi Ve Özellikleri Neler?
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