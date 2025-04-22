Diyalog Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Diyalog Mu, Diyolog Mu?

Dil, iletişimin temel taşıdır; ancak bu taşı sağlamlaştıran şey doğru yazımdır. Sıkça kullandığımız bazı kelimelerin yazılışında kararsız kaldığımız olur. Özellikle de kulağa benzer gelen ama yazımda farklılık gösteren kelimeler kafamızı karıştırabilir. Diyalog nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı diyalog mu diyolog mu soruları sık sık araştırılmaktadır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Diyalog Mu, Diyolog Mu?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı "diyalog" şeklindedir. "Diyolog" yazımı ise yanlıştır ve yazım hatası olarak kabul edilir.

Doğru:

Diyalog

Yanlış:

Diyolog

Diyalog Ne Demek?

"Diyalog" kelimesi, iki ya da daha fazla kişi arasında geçen karşılıklı konuşmayı ifade eder. Tiyatro metinlerinde karakterler arasında geçen konuşmalar, romanlarda karakterlerin birbirine söyledikleri sözler ya da gündelik hayattaki sohbetler "diyalog" örnekleri arasında yer alır.

TDK Tanımı:

Diyalog: İki ya da daha çok kimse arasında geçen konuşma, karşılıklı konuşma.

Diyalog Kelimesinin Kökeni

"Diyalog" kelimesi, Fransızca kökenli "dialogue" kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Bu da, kelimenin neden "g" harfiyle bittiğini açıklar. Türkçeye geçerken telaffuzda halk arasında "diyolog" gibi duyulsa da, yazımda orijinaline sadık kalınır.

Diyalog Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

Karakterler arasındaki diyalog, hikâyenin akışını etkiliyor.

Tiyatro oyununda diyaloglar oldukça gerçekçiydi.

İyi bir diyalog, karşılıklı anlayışın temelidir.

Diyalog Nasıl Yazılır?

Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için net bir şekilde belirtelim:

Doğru yazım "diyalog" şeklindedir.

"Diyolog" ise halk arasında telaffuzdan kaynaklanan yanlış bir kullanımdır ve yazılı metinlerde yer verilmemelidir.