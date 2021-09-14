Diyanet personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! Diyanet personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuruda bulunabilir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya Askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.