Diyarbakır İlçeleri: Diyarbakır İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en fazla ilçeye sahip ilidir Diyarbakır. Ülkemizde ise illerimizin nüfus ortalamalarına bakıldığında 12. En kalabalık şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Konum olarak Güneydoğu Anadolu'nun diğer illerine de yakın olan Diyarbakır son yıllarda turist olarak da ilgi gören illerimizden olmuştur.
Yapılan son nüfus sayımına göre 1.791.373 kişi çıkan Diyarbakır ilimizin nüfusu eski nüfus sayımına göre %0,45 oranında büyümüştür. Bu değer de sayısal olarak 7.942 kişilik bir büyümeye denk gelmektedir. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı %50,47 erkek, %49,53 kadın şeklindedir. 17 ilçesi bulunmaktadır.
Diyarbakır merkez ilçeleri ise 4 tanedir. En kalabalık ilçesi Kayapınar, nüfus yoğunluğu en az ilçesi ise Çüngüş ilçesidir. Diyarbakır ilçelerinin sıralaması, merkez ilçeler ve ilçe nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir;
Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok ilçeye sahip ili olarak bilinen Diyarbakır'ın, merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir;