Diyarbakır İzmir Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Diyarbakır İzmir Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Gerek iş gerekse de turistik amaçlarla Diyarbakır'dan İzmir'e gelmek istiyorsanız uçak, otobüs ya da şahsi aracınızı kullanabilirsiniz. Eğer bu rotada farklı yerleri de keşfedecekseniz şahsi aracınızda daha uzun ve donanımlı bir seyahat planı yapılabilir.
Diyarbakır İzmir Arası Kaç Kilometre?
Diyarbakır İzmir arası karayolu ile toplamda 1417,6 km'dir. Adana Şanlıurfa Otoyolu ile başlayan bu yolculuk O-52 ve E90 otoyolları kullanılarak kat edilir. İki şehir arasındaki 1417,6 km'lik mesafe yaklaşık olarak 16 saat 17 dakika gibi bir süreyi kapsayacaktır.
Diyarbakır İzmir Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?
Karayolu ulaşımı için oldukça uzak bir mesafe olan Diyarbakır İzmir arasında kullanılabilecek tüm ulaşım yöntemlerini ele alırsak;
- Havayolu kullanarak: Uzun ve yorucu seyahatlerden hoşlanmayanlara büyük kolaylık sağlayan havayolu ulaşımı günümüz koşullarında Türkiye'nin pek çok noktasında aktif uçuşlar sağlayabiliyor. Eğer Diyarbakır'dan havayolu kullanarak İzmir'e gelmek istiyorsanız aşmak zorunda olduğunuz mesafe 1145 km olup 2 saat 10 dakika da tamamlanır. Aktarmalı uçuşlara denk gelirseniz bu süre yaklaşık 4 ile 10 saat aralığında değişecektir.
- Otobüs kullanarak: Farklı otobüs firmalarını kullanarak Diyarbakır Dişti otogarından İzmir otogarına ulaşmanız 19 ile 21,5 saat aralığında değişkenlik gösteriyor.
- Özel Araç kullanarak: Şahsi aracınızla Diyarbakır İzmir arasını tek başınıza bir günde gitmeniz çok da olası bir durum değildir. Ya dönüşümlü olarak başka bir kişiyle hiç durmadan seyahat edecek ya da molalar vererek gidebileceksiniz. Sadece ihtiyaç molası verseniz bile bu mesafe 16 saati geçecektir.