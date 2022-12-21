Diyarbakır İzmir Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Diyarbakır İzmir Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Gerek iş gerekse de turistik amaçlarla Diyarbakır'dan İzmir'e gelmek istiyorsanız uçak, otobüs ya da şahsi aracınızı kullanabilirsiniz. Eğer bu rotada farklı yerleri de keşfedecekseniz şahsi aracınızda daha uzun ve donanımlı bir seyahat planı yapılabilir.

Diyarbakır İzmir Arası Kaç Kilometre?

Diyarbakır İzmir arası karayolu ile toplamda 1417,6 km'dir. Adana Şanlıurfa Otoyolu ile başlayan bu yolculuk O-52 ve E90 otoyolları kullanılarak kat edilir. İki şehir arasındaki 1417,6 km'lik mesafe yaklaşık olarak 16 saat 17 dakika gibi bir süreyi kapsayacaktır.

Diyarbakır İzmir Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Karayolu ulaşımı için oldukça uzak bir mesafe olan Diyarbakır İzmir arasında kullanılabilecek tüm ulaşım yöntemlerini ele alırsak;