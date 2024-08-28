Diyarbakır Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Diyarbakır Kalesi ve Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Diyarbakır Kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için güzel bir destinasyondur. Şehir merkezine ve havaalanına yakın konumları, ulaşımı kolaylaştırır. Diyarbakır Kalesi, zenginlikleriyle görülmeye değer bir yerdir. Diyarbakır Kalesi nerede, nasıl gidilir sorunu da kişisel veya ulaşım araçlarıyla çözülebilir. Diyarbakır Kalesi ve Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi ise kısa bir araştırmayla akıllarda soru işareti kalmamasını sağlar.

Diyarbakır Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Diyarbakır Kalesi, dünyanın en uzun surlarına sahip olduğu düşünülen büyük bir yapıdır. Roma, Bizans ve İslam dönemlerinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kale içerisinde tarihi kiliseler, camiler, hamamlar ve evler bulunmaktadır.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ise, bölgede yapılan kazılarda elde edilen tarihi eserlerin sergilendiği önemli bir kültürel merkezdir. Müzede Mezopotamya, Roma ve İslam dönemlerine ait eserler yer almaktadır.

Diyarbakır Kalesi, Diyarbakır şehir merkezinin hemen içinde, kentin tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olarak konumlanır. Kale, şehrin merkezinde, Sur ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunması, hem turistler hem de yerel halk için kolay erişim sağlar. Diyarbakır Kalesi, özellikle Diyarbakır'ın tarihi dokusunu yansıtan ve bölgenin tarihi boyunca önemli bir savunma yapısı olarak kullanılmış olan bir yapıdır.

Özel Araç ile Ulaşım: Diyarbakır şehir merkezinden özel araçla Diyarbakır Kalesi'ne gitmek oldukça basittir. Şehir merkezinde, özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sümerpark gibi yerlerin etrafından geçerek, kaleye yönlendiren tabelaları takip edebilirsiniz. Kale, şehir merkezinin önemli noktalarına yakın bir konumda yer alır, bu nedenle araçla gitmek, genellikle kısa bir yolculuk süresi gerektirir.

Toplu Taşıma Araçları ile Ulaşım: Diyarbakır şehir merkezinden toplu taşıma araçları ile de kaleye ulaşmak mümkündür. Şehir içindeki otobüs ve minibüs hatları, kaleye oldukça yakın duraklara hizmet eder.

Otobüs ve Minibüs: Şehir merkezinden kalkan toplu taşıma araçları genellikle Sur ilçesine ve kale çevresine hizmet eder. Bu araçlarla kaleye en yakın duraklarda inerek kısa bir yürüyüşle kaleye ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Havaalanından Diyarbakır Kalesi'ne Ulaşım:

Diyarbakır Havaalanı, şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Havaalanından Diyarbakır Kalesi'ne ulaşmak için çeşitli yöntemler mevcuttur:

Taksi ile Ulaşım: Havaalanından taksi ile doğrudan Diyarbakır Kalesi'ne gitmek oldukça konforlu bir seçenektir. Taksi yolculuğu genellikle 15-20 dakika sürer. Havaalanında taksi durakları mevcuttur ve buradan taksiye binebilirsiniz. Havaalanı Servis Araçları: Havaalanından şehir merkezine hizmet veren servis araçları da bulunmaktadır. Servislerle şehir merkezine ulaştıktan sonra toplu taşıma araçları veya yürüyüş ile kaleye geçebilirsiniz.

Diyarbakır Kalesi ve Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Diyarbakır Arkeoloji müzesi yerli turistler için bir giriş ücretine sahip değil. Eğer ki Müzekart sahibiyseniz sadece kartınızı göstermeniz yeterlidir.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti 70 TL. Güncel Müzekart ücreti ise 60 TL. Müzekart sahibi olduktan sonra bir yıl boyunca bu kartı kabul eden tüm müzelere bedelsiz bir şekilde girebiliyorsunuz.

Yabancı turistler için ise 3 Euro tutarında bir miktar isteniyor.