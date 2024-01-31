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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:33 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:33

Diyarbakır Plaka Kodu Nedir? Diyarbakır İl Plakası Kaçtır?

Diyarbakır Türkiye’de yer alan en büyük kentlerden bir tanesidir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve kadim bir şehir olan Diyarbakır, pek çok komşu ile sahiptir. Bunlar arasında Siirt, Muş, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Mardin gibi pek çok önemli kent bulunur. Diyarbakır plaka kodu nedir ve Diyarbakır il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı Diyarbakır’ı daha iyi tanımada etkili olacak konulardandır.

Diyarbakır Plaka Kodu Nedir? Diyarbakır İl Plakası Kaçtır?

Diyarbakır Plaka kodu, yıllar önce Türkiye'de plaka sisteminin belirlenmesiyle kesinlik kazanmıştır. Diyarbakır halkına ait olan araçların plakalarında kendi şehirlerinin sayısal ifadesi bulunur ve bu şekilde araçların nereye kayıtlı olduğu bilinebilir. Tarihiyle ve kültürüyle hem Türkiye hem de dünya tarihinde büyük bir yer edinen Diyarbakır plaka kodu kaçtır, Diyarbakır il plakası kaçtır gibi konular bu il adına önemlidir.

Diyarbakır Plaka Kodu Nedir?

Diyarbakır 1,5 milyonu aşan nüfusu ile pek çok şehirden daha kalabalık bir nüfusa sahiptir. Durum böyle olunca Diyarbakır ile ilgili olan her bilgi önem kazanmaktadır. Diyarbakır şehri araçlarında plaka numarası olarak 21 kodunu taşır.

Diyarbakır İl Plakası Kaçtır?

Diyarbakır il plakası bir üst başlıkta da açıkça belirtildiği gibi 21'dir. Diyarbakır'a 21 sayısının verilmesinin nedeni, Türkiye'de plakaların alfabetik durumlarına göre bir sayısal değer edinmeleridir.

Plaka sisteminde 20 ve 21 sayılı plakalar "D" harfi ile başlayan şehirlere atanmıştır. 20 numaralı plaka Denizli'ye ait iken diğer "D" harfi ile başlayan il olan Diyarbakır da 21 numaralı plaka kodunu almıştır.

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Diyarbakır Plaka Kodu Nedir? Diyarbakır İl Plakası Kaçtır?
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