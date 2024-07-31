Türk tarihinde önemli rol oynamış şahsiyetleri daha yakından tanımanın bir parçası da doğdukları evleri ziyaret etmektedir. Ziya Gökalp'in doğduğu ev olan Diyarbakır Ziya Gökalp müzesi, yazarın eşyalarının bulunduğu önemli yerlerden biridir. Diyarbakır'da sıklıkla görülmek istenen bu mekan hakkında Diyarbakır Ziya Gökalp müzesi nerede, nasıl gidilir, Ziya Gökalp müzesi giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları ziyaret edecekler hakkında merak uyandırmaktadır.

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Nerede?

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi, Diyarbakır'ın merkezinde, Sur ilçesinde, ismini taşıdığı Ziya Gökalp mahallesinde bulunmaktadır.

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Nasıl Gidilir?

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi'ne ziyaret edecekler Sur ilçesinden kalkan otobüslerle müzeye ulaşabilmektedir.

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Giriş Ücretli Mi?

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi müzekart ile ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Herhangi bir ücrete tabii olmayan müzede yabancı uyruklu ziyaretçiler için ise giriş ücreti 3 £'dur.

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Müzekart Geçerli Mi?

Müzekart, 60 TL karşılığında pek çok müzeyi ücretsiz gezmenizi sağlayan bir kart olarak Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi'nde de geçerlidir.