Diyarbakır’da iki kız öğrenci, LGS’de Türkiye birincisi oldu

Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonuçları açıklandı. Diyarbakır'da özel bir kolejin öğrencisi Beren Savar tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi oldu. Kolejin Eğitim uzmanı Bayram Mustafaoğlu, "Öğrencimiz Beren Savar tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi oldu" dedi. Bir birinci de yine özel bir okuldan çıktı. Neva Bingöl, tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan aldı. Bingöl, LGS sınavlarında açıklanan Türkiye birincileri arasında yerini almayı başardı. LGS'de 500 tam puan ile Türkiye şampiyonu çıkaran okulun kurucusu eğitimci Murat Evruk, "Ben de yıllarını eğitim ve öğretime adamış bir öğretmen olarak yedi yıl önce bu okulu kurmak için yola çıkarken hem şehrimize hem de ülkemize akademik yönden donanımlı, kültürel değerlere sahip çıkan, evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirme hayalini taşıdım. Şimdi bu hayallerimin gerçekleştiğini görmek beni ve tüm yönetici, öğretmen ve velilerimizi gururlandırmaktadır. Yedi yılın sonunda taçlandırdığımız başarıların gelecekte de devam edeceğinin bilincinde ve kararlılığında eğitim yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizlere inanan ve katkı sunan, birliğimizin ve başarımızın mimarı olan yönetici ve öğretmenlerime ayrıca teşekkür ederim" dedi.