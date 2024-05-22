Dize Eş Anlamlısı Nedir? Dize Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dize eş anlamlısı seçerken cümlenin tamamını ve bağlamı göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı durumlarda nüanslar olabilirse de, günlük konuşmada ve yazıda genellikle aynı anlama gelirler. Beyit, kıta, bent gibi kelimeler de dize anlamına yakın anlamlarda olsa da tam anlam karşılamaz. Dize eş anlamlısı nedir sorusuna arapça kökenli bir sözcük olduğu yanıtını verebiliriz. Dize kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile de uyumlu olmalıdır.

Dize Eş Anlamlısı Nedir?

Dize kelimesinin en yaygın eş anlamlısı mısra kelimesidir. Her iki kelime de "manzum yazıların (şiir) her bir satırına verilen isim" anlamına gelir.

Dize ve mısra kelimeleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir.

Ancak bazı durumlarda nüanslar olabilir. Örneğin:

"Bu şiirde 10 dize var." cümlesinde "mısra" yerine "dize" kullanımı daha yaygındır.

"Bu mısra çok güzel yazılmış." cümlesinde "dize" yerine "mısra" kullanımı daha yaygındır.

Dize Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

dize kelimesinin eş anlamlısı olan mısra kelimesinin cümle içinde kullanımına uygun örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz: