DKT Hangi Bölüm? DKT Hangi Bölümün Kısaltması, Mezunları Ne İş Yapar?

Kısaltmalar resmi belgelerden çeşitli platformlara kadar birçok farklı mecrada karşımıza çıkabilir. Karşımıza çıkan bu ifadeler Türkçe adların kısaltması olduğu kadar İngilizce adların da kısaltması olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle sahip olunan mesleklerin unvanlarında sıkça kullanılan kısaltmalar günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar. DKT kısaltması da bunlardan biridir. DKT hangi bölüm ve DKT hangi bölümün kısaltması, mezunları ne iş yapar merak edilen sorular arasındadır.

DKT Hangi Bölüm?

Sıklıkla karşımıza çıkan ve mesleki kısaltmalardan biri olan DKT sağlık bilimleri fakültesine ait bir bölümdür.

DKT Hangi Bölümün Kısaltması, Mezunları Ne İş Yapar?

DKT, dil ve konuşma terapisi bölümünün açılımıdır. Sağlık bilimleri fakültesi kapsamında yer alan bölüm, konuşma bozuklukları ve sesli iletişim kurmada yaşanan sorunların erken teşhisine ve problemlerin engellenmesine yardımcı olur.

Devlet ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kişisel özel eğitim kurslarında sesli iletişim konusunda sorun yaşayan kişilerin problemlerini çözmek için DKT uzmanları çalışabilir.