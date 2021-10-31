DNA Açılımı Nedir? DNA Ne Demek, Neyin Kısaltması?

DNA, tüm canlı organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevlerini yerine getirilmesi için gerekli olan genetik kodları taşıyan bir nükleik asittir. Bu nükleik asidin en önemli rolü bilgiyi saklayabilme rolüdür. İnsanoğlu için de oldukça önemli bir nükleik asit olarak karşımıza çıkmaktadır.

DNA Açılımı Nedir?

Biyoloji dersi tüm dünya üzerinde alınan bir derstir. Öyle ki bu ders içerisinde kullanılan kısaltmalar tüm dünyada aynı şekildedir. Biyoloji dersinde sıklıkla kullanılan ve insanlık için çok önemli bir yere sahip olan DNA'nın açılımı da hem bu dersi alan öğrenciler tarafından hem de bu kısaltmayı kullanan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Merak edilen DNA kısaltmasının açılımı ise karşımıza "Deoksiribo Nükleik Asit" olarak çıkmaktadır.

DNA Ne Demek?

Açılımı "Deoksiribo Nükleik Asit" olan DNA, içerisinde genetik bilgilerin bulunduğu bir şablon olarak karşımıza çıkar. Deoksiribo Nükleik Asit ise kalıtımda rol oynayan bir nükleik asit çeşididir. İçerisinde Ribo nükleik aside göre bir oksijen eksik olması ile Deoksiribo nükleik asit adını almıştır.

DNA Nedir?

DNA 19. Yüzyılın sonlarına doğru A. F. Miescwer adlı bir araştırmacı tarafından bulunmuştur. DNA yani "Deoksiribo Nükleik Asit" canlılarda yer alan yönetici bir moleküldür. Bu molekül teorik olarak sonsuz uzunlukta ve birbirine sarmal olarak dolanmış iki uzun molekül zinciridir. Bir DNA molekülü içerisinde pek çok birbirine bağlı olarak bulunan fosfat, şeker ve bir baz (adenin, guanin, sitozin ve timin) içermektedir. DNA nın önemli görevleri arasında hücrenin ihtiyacı olan protein ve enzim sentezini gerçekleştirmek, hücre bölünmesini yönetmek yer almaktadır. Ökaryotik hücrelerde DNA hem çekirdek içerisinde hem mitokondride hem de kloroplastta bulunmaktadır. İçerisinde genetik bilgi taşıyan DNA'nın her bir parçasına ise gen ismi verilmektedir.

DNA Neyin Kısaltması?

DNA kısaltması ile karşılaşan kişiler bu kısaltmanın açık halini oldukça merak etmekte ve internet üzerinde bu kısaltmanın uzun halini araştırmaktadır. DNA, "Deoksiribo Nükleik Asit" in kısaltması olarak karşımıza çıkmaktadır.