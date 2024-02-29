DNA Polimeraz Görevi Nedir? DNA Polimeraz Nerede Görev Yapar ve Ne İşe Yarar?

Deoksiriboz nükleik asit ya da kısaca DNA, dünya üzerindeki tüm canlıların ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve de biyolojik gelişmeler için gerekli olan genetik kod talimatlarını taşıyan bir nükleik asittir. Bu nükleik asit canlıların yaşamında büyük bir ol üstlenmektedir. En büyük rolü ise bilgiyi uzun süre saklamsıdır. DNA bu önemli işlemi yaparken bünyesinde farklı yapılar vardır. Bunlardan bir de DNA polimerazdır. Bu bağlamda DNA polimeraz görevi nedir, bakacak olduğumuzda; DNA polimeraz nerede görev yapar ve ne işe yarar konularında farklı bilgilere ulaşırız.

DNA Polimeraz Görevi Nedir?

Deoksiriboz nükleik asit ya da yaygu-ın olarak bilinen kısaca ismi ile DNA, yeryüzündeki tüm organizmaların ve de bazı virüslerin canlılık işlevleri ve de biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları ve görevleri taşıyan nükleit bir asittir. DNA bir organizmanın bilgiyi uzun süre saklamasındaki en önemli hafızasıdır. DNA; protein ve RNA gibi hücredeki diğer bileşenlerin inşası ve oluşumu için gerekli olan bilgileri içermektedir. Bu yönü ile DNA bir şablon, bellek ya da reçeteye benzetilmektedir. DNA'nın bu yapısı için ise düzenli çalışabilmesi için farklı yapı v enzimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu enzimlerden biri de DNA polimerazıdır.

DNA polimeraz, DNA replikasyonunu(kopyalamanın temelini oluşturan) sağlayan önemli bir enzimdir. Kopyalamadaki önemli olan bu enzimler bir DNA ipliğini daima kalıp olarak kullanmaktadır. DNA polimeraz bir holoenzim(organik bileşen- iyon) olarak sayılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise DNA'ya doğru işlev verebilmek için bir magnezyum iyonuna gerek duymaktadır.

DNA Polimeraz Nerede Görev Yapar ve Ne İşe Yarar?

DNA polimerazın görevini en iyi ve en sade bir biçimde açıklayacak olursak: DNA polimeraz, DNA yapısında organizmalar için hem bölünen hem de bölünmeyen hücrelerde bulunmaktadır. DNA polimeraz, DNA tamirinde görev almaktadır. DNA polimeraz aynı zamanda mitokondride bulunur ve de mitokondri DNA'sının replikasyonundan(kopyalamasından) sorumlu olarak görev almaktadır.