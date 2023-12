Do 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Do Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce öğrenirken mutlaka doğru kavranılması gereken konular arasında fiillerin ikinci ve üçüncü halleri de vardır. Bazı fiillerin diğer halleri hem yazım hem de telaffuz olarak birinci halinden farklı olmaktadır. Bunlardan biri de do fiili olduğu için, do 2. ve 3. hali örnek cümleler öğrencilere oldukça yardımcı olmaktadır. Fiillerin halleri konusunda sıklıkla araştırılan do fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur sorularının yanıtlarını derledik.

Do kelimesinin Türkçe karşılığı yapmak fiilidir. Genellikle soru sormak ya da olumsuz bir durumu belirtmek için do fiili kullanılır. Do düzensiz fiiller grubunda yer alır ve İngilizcede en sık kullanılan terimlerden biridir. Olumsuz haline not takısı kısaltma olarak gelerek ''don't'' şeklinde yazılır. Do fiilinin ikinci ve üçüncü halleri ise şöyledir;

2. hali 'did' (did olarak telaffuz edilir.) İngilizce geçmiş zaman soru cümlesinde do fiili did şeklinde kullanılır.

How would you like your egg? Done medium or rare? (Yumurtanızı nasıl istersiniz? Orta veya az pişmiş?)

I have done everything to be a good mother to him. (Ona iyi bir anne olabilmek için her şeyi yaptım.)

Did you go to work last week? (Geçen hafta işe gittin mi?)