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Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:15 Son Güncelleme: 30.11.2023 14:16

Doğa ile İlgili Şiirler - En Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Yazılmış En Güzel Şiirler

Doğa ile ilgili şiirler içinde bulunduğumuz yeryüzünün güzelliklerini ve özelliklerini şairane bir dille bizlerle buluşturur. Hali hazırda gönüllere dokunan şiir sanatı, doğadan bahsedince okuyucularda apayrı bir coşkuya neden olmaktadır. Doğa temalı şiir sevenler için en ünlü şairlerden tabiat ve doğa sevgisi ile ilgili yazılmış en güzel şiirler hakkında içeriğimizi derledik.

Doğa ile İlgili Şiirler - En Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Yazılmış En Güzel Şiirler

Doğanın bizlere bahşettiği güzelliklerin tarif edildiği ve bunun insanlarda oluşturduğu duyguları tarif etmenin en güzel yollarından biri, doğa ile ilgili şiirlerdir. Şiir sanatı var olduğu günden bu yana doğa temalı şiirler hep yazılmış ve okuyucuların beğenisini kazanmıştır. Özellikle çocuk yaştan itibaren tabiat sevgisini kazandırmaya, en ünlü şairlerden tabiat ve doğa sevgisi ile ilgili yazılmış en güzel şiirler yardımcı olacaktır.

Doğa İle İlgili Şiirler

Duygu ve fikirleri, ahengin yanı sıra vurucu bir şekilde ifade etmenin en güzel yollarından biri şiirdir. Doğa ve tabiat konulu şiirler insanda yaşam coşkusunu arttırmaya, doğa sevgisini aşılamaya katkı sağlar. Doğa ile ilgili şiirler, pastoral şiir grubuna aittirler. Pastoral şiirde şair doğaya olan sevgi ve diğer duygularını, tabiat güzelliklerini aktarırken doğa sevgisini okuyucuya da aşılamayı amaç edinir.

Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Şiirler

Edebiyat duayenlerinin pek çoğu şiirlerinde tabiat sevgisini ve doğayı da kalemine almıştır. En ünlü bazı şairlerin doğa ve tabiat ile ilgili şiirlerine bazı örnekler ise şunlardır;

Çocuk, çok sevdi ağacı...
Verirdi ona, her kış
Çiçekleri olaydı!

Ağaç, çok sevdi çoçuğu...
Öperdi altın saçlarından
Dudakları olaydı!

Ve ona öptürmek için,
Eğilirdi yerlere kadar;
Yanakları olaydı!

Dökerdi önüne hepsini
Gümüşten, altından, sedeften
Oyuncakları olaydı!

Ve çoçuk gittikten sonra,
Böyle kalır mıydı ağaç?
Ne olurdu onun da
Bacakları olaydı,
Ayakları olaydı! Arif Nihat Asya

-

Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut.
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzın suyu erguvana döndü . Ahmet Haşim

-

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;
Bağıra çağıra düşerim yollara;
Döner döner durur başım havalarda

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum
Derim ki: "Sıkıntılar duradursun!"
Şairliğimle yetinir,
Avunurum . Orhan Veli Kanık

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Doğa ile İlgili Şiirler - En Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Yazılmış En Güzel Şiirler
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