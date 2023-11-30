Doğa ile İlgili Şiirler - En Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Yazılmış En Güzel Şiirler

Doğanın bizlere bahşettiği güzelliklerin tarif edildiği ve bunun insanlarda oluşturduğu duyguları tarif etmenin en güzel yollarından biri, doğa ile ilgili şiirlerdir. Şiir sanatı var olduğu günden bu yana doğa temalı şiirler hep yazılmış ve okuyucuların beğenisini kazanmıştır. Özellikle çocuk yaştan itibaren tabiat sevgisini kazandırmaya, en ünlü şairlerden tabiat ve doğa sevgisi ile ilgili yazılmış en güzel şiirler yardımcı olacaktır.

Doğa İle İlgili Şiirler

Duygu ve fikirleri, ahengin yanı sıra vurucu bir şekilde ifade etmenin en güzel yollarından biri şiirdir. Doğa ve tabiat konulu şiirler insanda yaşam coşkusunu arttırmaya, doğa sevgisini aşılamaya katkı sağlar. Doğa ile ilgili şiirler, pastoral şiir grubuna aittirler. Pastoral şiirde şair doğaya olan sevgi ve diğer duygularını, tabiat güzelliklerini aktarırken doğa sevgisini okuyucuya da aşılamayı amaç edinir.

Ünlü Şairlerden Tabiat ve Doğa Sevgisi İle İlgili Şiirler

Edebiyat duayenlerinin pek çoğu şiirlerinde tabiat sevgisini ve doğayı da kalemine almıştır. En ünlü bazı şairlerin doğa ve tabiat ile ilgili şiirlerine bazı örnekler ise şunlardır;

Çocuk, çok sevdi ağacı...

Verirdi ona, her kış

Çiçekleri olaydı!

Ağaç, çok sevdi çoçuğu...

Öperdi altın saçlarından

Dudakları olaydı!

Ve ona öptürmek için,

Eğilirdi yerlere kadar;

Yanakları olaydı!

Dökerdi önüne hepsini

Gümüşten, altından, sedeften

Oyuncakları olaydı!

Ve çoçuk gittikten sonra,

Böyle kalır mıydı ağaç?

Ne olurdu onun da

Bacakları olaydı,

Ayakları olaydı! Arif Nihat Asya

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Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.

Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut.

Yaprakla kuşun parıltısından

Havzın suyu erguvana döndü . Ahmet Haşim

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Tüyden hafif olurum böyle sabahlar

Karşı damda bir güneş parçası,

İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;

Bağıra çağıra düşerim yollara;

Döner döner durur başım havalarda

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;

Her sabah böyle bahar;

Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum

Derim ki: "Sıkıntılar duradursun!"

Şairliğimle yetinir,

Avunurum . Orhan Veli Kanık