Doğal Eş Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Doğa ve +al ekinin birleşmesiyle ortaya çıkan doğal kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bulmaca severlerin gazetelerin bulmaca sayfalarında doğal eş anlamlısı nedir sorusu bulmaca severler için yanıtlaması kolay olan soruların başında gelmektedir.

Doğal Eş Anlamlısı Nedir?

Zengin dilimizde birçok farklı kelime gibi doğal kelimesinin de eş anlamlı bir karşılığı bulunmaktadır. TDK'ya göre doğal kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza tabii, katıksız, saf kelimeleri çıkmaktadır

Doğal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Doğal kelimesinin eş anlamlısı yerine geçen sözcüklerin cümle içerisinde kullanımları şöyledir.

Tabii güzellikleriyle ünlü bu park, hafta sonu ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Pazarda katıksız meyvelerin fiyatları diğer meyvelerin fiyatlarına göre her zaman daha pahalıdır.

Bu bölgede yetişen meyveler, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamen katıksız yöntemlerle yetiştirilmiştir.

Onun tabii hareketleri her zaman ilgimi çekmiştir.

Onun saf güzelliği karşısında her zaman büyülenmişimdir.

Bu ürün tamamen saf malzemelerden üretilmiştir