Doğal Sayılar Konu Anlatımı - Doğal Sayılar Nelerdir, Kaçtan Başlar?

Bir doğal sayının rakamlarının belirttiği değere rakamların sayı değeri denir. Doğal sayının rakamlarının toplamına rakamların sayı değerleri toplamı denir.

Sayma sayıları kümesine {1,2,3,…} sıfırı da katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar 'N' harfi ile gösterilir:

N={0,1,2,3,…10,…100,…}



SAYI DOĞRUSU

Doğal sayıların sıfırdan başlayarak eşit aralıklarla işaretlendiği doğruya sayı doğrusu denir



Her doğal sayı:



Solundaki sayıdan büyük,

Sağındaki sayıdan küçüktür.



ARDIŞIK SAYILAR



Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir.

Ardışık doğal sayılar:

1 fazla 1 fazla 1 fazla



0 1 2 3

Ardışık çift doğal sayılar:

2 fazla 2 fazla 2 fazla



0 2 4 6

Ardışık tek doğal sayılar:

2 fazla 2 fazla 2 fazla



1 3 5 7



DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA



Basamak sayısı diğerinden büyük olan sayı diğerinden büyüktür.

108 87

Basamak sayıları aynı ise ; en büyük basamaktan başlanarak sırayla aynı adlı basamaklar karşılaştırılır.Aynı basamaktaki sayılardan hangisi büyükse o sayı büyüktür.

685 392



İKİ DOĞAL SAYI ARSINDAKİ SAYILARIN SAYISINI BULMA



İki doğal sayı arasındaki sayıların sayısı şu formülle bulunur:



ÖRNEK 1: 5 ile 15 arasında kaç doğal sayı vardır?

ÇÖZÜM: 15-5=10 10-1=9 tane doğal sayı vardır

ÖRNEK 2: 305 ile 601 arasında kaç doğal sayı vardır?

ÇÖZÜM: 601-305= 296 296-1=295 tane doğal sayı vardır.

ÖRNEK 3: 447 ile 567 arasında kaç doğal sayı vardır?

ÇÖZÜM : 567-447=120 120-1=119 tane doğal sayı vardır.



BASAMAK DEĞERİ



Rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

4 5 2 3 Basamak değeri

3 = 3.1

20 = 2.10

500 = 5.100

4000 = 4.1000

Görüldüğü gibi rakamların basamak değeri,sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımına eşittir.



Ek Bilgi



*Bir sayının

Birler basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 1 artar veya eksilir.

Onlar basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 10 artar veya eksilir.

Yüzler basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 100 artar veya eksilir.

ÖRNEK 1: 4758 sayısının yüzler,onlar ve birler basamaklarını 1'er artırırsak sayı kaç artmış olur?

ÇÖZÜM: Birler basamağı: 1 artar

Onlar basamağı: 10 artar

Yüzler basamağı: 100 artar

O halde sayı : 111 artar.

ÖRNEK 2: 2396 sayısının birler basamağını 3,onlar basamağını 4,yüzler basamağını 2 eksiltirsek sayı kaç eksilir?

ÇÖZÜM : Birler basamağı: 3 eksilir

Onlar basamağı: 40 eksilir

Yüzler basamağı: 200 eksilir

O halde sayı : 243 eksilir.

ÖRNEK 3: abc üç basamaklı bir sayıdır. Rakamlarının her birinin sayı değerleri üç artarsa sayı kaç artar?

ÇÖZÜM: Birler basamağı: 3 artar

Onlar basamağı: 30 artar

Yüzler basamağı: 300 artar

O halde sayı : 333 artar.



SAYI DEĞERİ:



Rakamların sayıda bulunduğu basamağa bağlı olmadan gösterdiği değere sayı değeri denir.