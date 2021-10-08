Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Bölme İşlemi Problemleri ile Bölüm, Bölen, Kalan Bulma e1

Bölme işlemi doğal sayılarda dört işlem konularından biridir. 4. Sınıf matematik derslerinde öğrenilmesi gereken ve ileri dönemlerde de matematik problemleri için sıkça kullanılan bölme işlemlerini daha kolay anlayabilmeniz için problemler üzerinden örnekler ile anlatacağız.
Doğal sayılarda bölme işlemleri hakkında bilgi sahibi olunması gereken ilk nokta işlemde tarafları öğrenmektir. Bölme işlemi 4 bölümden meydana gelir. Gelin bu bölümlere yakından bakalım.
Bölme işlemi kısımları:
Yukarıda yer alan problemde bölme işleminin kısımları ise şu şekildedir:
Bölme işleminde bölüm kısmını bulmak için bölünen kısmında yer alan yüzler basamağı sayısını bölen sayıyla karşılaştırmalısınız. Eğer bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölenden daha küçük ise bölümün de iki basamaklı olması gerekir. Bunun yanı sıra bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölen ile eşit ya da büyükse bölüm de üç basamaklı bir sayıdan oluşur.
Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse;
634 / 8 işleminde 6 sayısı 8'den daha küçük olduğu için bölüm 6'dır.
Bölme işleminde doğrulama gerçekleştirmek işlemin doğruluğunu güçlendirecektir. Bölme işleminde doğrulama yapmak için bölen ile bölüm kısmını çarpmalısınız ve ardından kalan kısmını da çarpıma eklemelisiniz. Böylelikle bölünen kısmın doğrulaması kolaylıkla yapılabilir. Örnek üzerinden detaylı incelemek gerekirse;
Soru :
Cevap:
İki tam sayı birbirine bölündüğünde hem bölüm yani sonuç kısmı hem de kalanı olan işlemlere kalanlı bölme işlemi adı verilir. Bu işlemde bölüm de kalan da tam sayıdır. Bu durum, bu iki sayının birbirine tam bölünmediği anlamına gelir. Normal bir bölme işleminde kalan 0 olacağı için bölüm ve bölenin çarpımı bölüneni verir. Ancak kalanlı bölme işleminde bu durum söz konusu olmaz. Bu sebeple bölüm ondalıklı ya da kesir sayı olarak ifade edilebilir.