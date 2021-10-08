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Giriş Tarihi: 8.10.2021 15:45 Son Güncelleme: 8.10.2021 15:45

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Bölme İşlemi Problemleri ile Bölüm, Bölen, Kalan Bulma e1

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Bölme İşlemi Problemleri ile Bölüm, Bölen, Kalan Bulma e1

Matematik konuları arasında dört temel işlemden biri de bölmedir. Bölme işlemi matematik problemlerinde bilinmesi gereken en önemli konuların başında yer alır. Bölme işlemini iyi öğrenmeden matematiğin diğer konularını kavramak zor olacaktır. Bu nedenle, bu yazımızda sizlerle 4. sınıf doğal sayılarda bölme işlemi konu anlatımı - doğal sayılarda bölme işlemi problemleri hakkında bilinmesi gerekenleri paylaşacağız. Doğal sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Bölme işlemi doğal sayılarda dört işlem konularından biridir. 4. Sınıf matematik derslerinde öğrenilmesi gereken ve ileri dönemlerde de matematik problemleri için sıkça kullanılan bölme işlemlerini daha kolay anlayabilmeniz için problemler üzerinden örnekler ile anlatacağız.

DOĞAL SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Doğal sayılarda bölme işlemleri hakkında bilgi sahibi olunması gereken ilk nokta işlemde tarafları öğrenmektir. Bölme işlemi 4 bölümden meydana gelir. Gelin bu bölümlere yakından bakalım.

Bölme işlemi kısımları:

  • Bölünen
  • Bölüm
  • Bölen
  • Kalan

BÖLME İŞLEMİNE ÖRNEK PROBLEMLER

  • Elif, 48 elmayı 4 kişiye eşit olacak şekilde verecektir. Elif paylaştırma işlemini yaptıktan sonra çocuklara düşen elma sayısı kaç olur?
  • Elif, 48 elmayı 4 eşit parçaya ayıracak ise burada 48 / 4 işlemi uygulanır. Bu işlem sonucunda elde edilen rakam ise 12 olur. Bölme işlemi sonucuna göre her bir kişiye 12 elma düşecektir.

Yukarıda yer alan problemde bölme işleminin kısımları ise şu şekildedir:

  • Bölünen : 48
  • Bölen : 4
  • Bölüm : 12
  • Kalan :0

BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜM KISMI NASIL BULUNUR?

Bölme işleminde bölüm kısmını bulmak için bölünen kısmında yer alan yüzler basamağı sayısını bölen sayıyla karşılaştırmalısınız. Eğer bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölenden daha küçük ise bölümün de iki basamaklı olması gerekir. Bunun yanı sıra bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölen ile eşit ya da büyükse bölüm de üç basamaklı bir sayıdan oluşur.

Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse;

634 / 8 işleminde 6 sayısı 8'den daha küçük olduğu için bölüm 6'dır.

Bölme işleminde doğrulama gerçekleştirmek işlemin doğruluğunu güçlendirecektir. Bölme işleminde doğrulama yapmak için bölen ile bölüm kısmını çarpmalısınız ve ardından kalan kısmını da çarpıma eklemelisiniz. Böylelikle bölünen kısmın doğrulaması kolaylıkla yapılabilir. Örnek üzerinden detaylı incelemek gerekirse;

Soru :

  • 15 : Bölen
  • 44 : Bölüm
  • 14 : Kalan'dır. Bölünen nedir?

Cevap:

  • 44 x 15 = 660
  • 660 + 14 = 674
  • Bölünen = 674'tür.
  • Bölme işlemi ( / ) ile ifade edilir. Ancak bölme işlemini ( : ) ile de ifade edebilirsiniz.

KALANLI BÖLME İŞLEMİ NASIL OLUR?

İki tam sayı birbirine bölündüğünde hem bölüm yani sonuç kısmı hem de kalanı olan işlemlere kalanlı bölme işlemi adı verilir. Bu işlemde bölüm de kalan da tam sayıdır. Bu durum, bu iki sayının birbirine tam bölünmediği anlamına gelir. Normal bir bölme işleminde kalan 0 olacağı için bölüm ve bölenin çarpımı bölüneni verir. Ancak kalanlı bölme işleminde bu durum söz konusu olmaz. Bu sebeple bölüm ondalıklı ya da kesir sayı olarak ifade edilebilir.

  • 9 / 2 = 4,5
  • 20 / 3 = 6,6

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