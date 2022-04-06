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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:47

Doğal Uydusu Olan Gezegenler: Hangi Gezegenlerin Doğal Uydusu Vardır?

Doğal Uydusu Olan Gezegenler: Hangi Gezegenlerin Doğal Uydusu Vardır?

Güneş sistemi insanlığın her daim ilgisini çekmekte ve tüm merakı üzerine toplamaktadır. Dünyanın da içerisinde olduğu güneş sisteminde 8 adet gezegen bulunur. Güneş sisteminde 200’den fazla uydu vardır. Bu uyduların çoğu atmosferde bulunur. Bazı gezegenlerin doğal uydusu yoktur. Doğal uydusu olan gezegenler ise birçok özelliği içerisinde barındırır. Hangi gezegenin doğal uyduya sahip olduğu merak edilmiştir. Doğal Uydusu Olan Gezegenler: Hangi Gezegenlerin Doğal Uydusu Vardır? Başlıklı yazımızda sizler için gezegenler hakkında önemli bilgilere yer verdik.

İnsanlık tarihi boyunca gezegenler her daim merak konusu olmuştur. Farklı gezegenlerde yaşamın mümkün olabileceği günümüz zamanında, güneş sisteminde yer alan gezegenlerde uydu olup olmadığı sorusu dikkat çekmiştir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin uydusunun olması veya olmaması noktası merak konusu olmuştur. Genel olarak baktığımız zaman, güneş sisteminde 200'den fazla uydu vardır. Bu uyduların bir kısmı atmosferde ve okyanusta bile bulunmaktadır. Güneş sisteminde bulunan uydular çok farklı boyut ve şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu uyduların çoğunda atmosfer bulunmamasına rağmen, küçük bir kısmında atmosfer hatta okyanuslar bile bulunur. Uydusu olan gezegenler kadar, uydusu olmayan gezegenler de merak edilir. Bu noktada öncelikle doğal uydusu olan gezegenler ele alınacaktır.

Doğal Uydusu Olan Gezegenler

Güneş sisteminde toplamda 8 adet gezegen bulunur. Bu gezegenlerin kimisinde uydu bulunurken, bazısında uydu bulunmaz. Uydu, uzayda büyük bir nesnenin yörüngesine yerleşen ve etrafında dönen bir metadır. Böylelikle iki tür uydu vardır. Bunlar: doğal ve yapay uydulardır.

En çok bilinen doğal uydu aydır. Mars'ın iki uydusu vardır. Jüpiter gezegeninin uydu sayısı 79 adettir. Satürn gezegenin 29 tane uydusu vardır. Uranüs'ün 27 uydusu bulunur. Neptün'ün uydu sayısı ise 14 adettir.

Doğal Uydusu Olmayan Gezegenler

Güneş sisteminde bazı gezegenlerin hiçbir uydusu yoktur. Bu gezegenler Merkür ve Venüs'tür. Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen olarak karşımıza çıkan Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Bu gezegen, diğer gezegenlere oranla çok daha hızlıdır.

Uydusu olmayan bir diğer gezegen olan Venüs ise, Güneş Sistemi'nde Güneş'e uzaklıkta ikinci sırada yer alan bir gezegendir. Bu gezegenin en sıcak gezegen olmasının nedeni, güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir.

Doğal Uydular Hangileri?

Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin çoğunda doğal uydular bulunur. En çok bilinen doğal uydu ise aydır. Ay, dünyanın doğal uydusu olarak karşımıza çıkar. Diğer gezegenlerin doğal uyduları ise şu şekildedir:

  • Dünya'nın doğal uydusu Ay'dır.
  • Mars'ın Deimos ve Phobos adında iki tane uydusu vardır.
  • Jüpiter'in 26'sı geçici olmak üzere toplam 79 uydusu bulunur. Bunlar arasında en çok bilinen uydular; lo, Europa, Ganymede ve Callisto'dur.
  • Satürn gezegeninin 29'u geçici olmak üzere toplam 82 uydusu vardır. Bunlar arasında en önemlisi Titan'dır. Titan uydusu, Satürn'ün en büyük uydusudur. Bu uydu aynı zamanda Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci uydusudur. Satürn'ün ön plana çıkan diğer uyduları ise; Dione, Encaladus, Hyperion, Iapetus, Mimas, Rhea, Tethys'dir.
  • Uranüs'ün 27 adet uydusu bulunur. Uydular arasında yer alan Ariel, bu gezegenin tüm uyduları arasındaki en parlak ve en genç yüzeye sahip uydusudur. Bir diğer uydu olan Miranda ise, bu gezegenin en küçük uydusudur.
  • Neptün'ün 14 gezegeni vardır. Triton ise bu gezegenin en büyük uydusudur. Diğer gezegenler ise; Nereid, Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, S/2004 N 1'dir

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