Doğal Uydusu Olan Gezegenler: Hangi Gezegenlerin Doğal Uydusu Vardır?

İnsanlık tarihi boyunca gezegenler her daim merak konusu olmuştur. Farklı gezegenlerde yaşamın mümkün olabileceği günümüz zamanında, güneş sisteminde yer alan gezegenlerde uydu olup olmadığı sorusu dikkat çekmiştir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin uydusunun olması veya olmaması noktası merak konusu olmuştur. Genel olarak baktığımız zaman, güneş sisteminde 200'den fazla uydu vardır. Bu uyduların bir kısmı atmosferde ve okyanusta bile bulunmaktadır. Güneş sisteminde bulunan uydular çok farklı boyut ve şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu uyduların çoğunda atmosfer bulunmamasına rağmen, küçük bir kısmında atmosfer hatta okyanuslar bile bulunur. Uydusu olan gezegenler kadar, uydusu olmayan gezegenler de merak edilir. Bu noktada öncelikle doğal uydusu olan gezegenler ele alınacaktır.

Doğal Uydusu Olan Gezegenler

Güneş sisteminde toplamda 8 adet gezegen bulunur. Bu gezegenlerin kimisinde uydu bulunurken, bazısında uydu bulunmaz. Uydu, uzayda büyük bir nesnenin yörüngesine yerleşen ve etrafında dönen bir metadır. Böylelikle iki tür uydu vardır. Bunlar: doğal ve yapay uydulardır.

En çok bilinen doğal uydu aydır. Mars'ın iki uydusu vardır. Jüpiter gezegeninin uydu sayısı 79 adettir. Satürn gezegenin 29 tane uydusu vardır. Uranüs'ün 27 uydusu bulunur. Neptün'ün uydu sayısı ise 14 adettir.

Doğal Uydusu Olmayan Gezegenler

Güneş sisteminde bazı gezegenlerin hiçbir uydusu yoktur. Bu gezegenler Merkür ve Venüs'tür. Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen olarak karşımıza çıkan Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Bu gezegen, diğer gezegenlere oranla çok daha hızlıdır.

Uydusu olmayan bir diğer gezegen olan Venüs ise, Güneş Sistemi'nde Güneş'e uzaklıkta ikinci sırada yer alan bir gezegendir. Bu gezegenin en sıcak gezegen olmasının nedeni, güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir.

Doğal Uydular Hangileri?

Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin çoğunda doğal uydular bulunur. En çok bilinen doğal uydu ise aydır. Ay, dünyanın doğal uydusu olarak karşımıza çıkar. Diğer gezegenlerin doğal uyduları ise şu şekildedir: