Doğal Varlıklar Nelerdir? Ülkemizdeki Doğal Varlıklara Örnekler ve İsimleri

Doğal varlıklar nelerdir diye araştıranlar için bu kavram, dağlardan denizlere ve hayvanlardan mikroorganizmalara kadar geniş bir kapsama sahiptir. Yaşamın temel unsurlarını içinde barındıran doğal varlıklara örnekler arasında, çok sayıda kendiliğinden meydana gelen yapı bulunur. Bunlar, hem hayvanların hem de insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından mühimdir. Doğal varlık nedir ve neleri kapsar?

Doğal Varlıklar Nelerdir?

Yeryüzü şekilleri ve iklim olaylarına bağlı olarak oluşan doğal varlıkların meydana gelmesinde beşeri faktörlerin etkisi yoktur. Bunlar, zamanla ve doğal yollar ile oluşan yapılardır. İnsanın müdahalesi olmadan kendiliğinden oluşan doğal varlıklar meydana gelmek için güneş, sıcaklık, rüzgar, yağmur, iklim gibi doğa olaylarına ihtiyaç duyar. Yollar, binalar, barajlar ve köprüler insan ürünü iken, doğal varlıklar iklim ve yeryüzü olaylarının bir sonucudur. Bu varlıklara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

Hayvanlar

Bakteri, mikrop ve virüs gibi mikroorganizmalar

Bitkiler

Kayaçlar

Toprak

Taşlar

Dağlar

Mağaralar

Adalar

Denizler

Okyanuslar

Göller

Nehirler

Irmaklar

Şelaleler

Vadiler

Platolar

Ovalar

Ormanlar

Doğal oluşumlar (Peribacaları, Pamukkale Travertenleri)

Doğal varlıklar uzun bir süreçten geçerek oluştukları için hem tarihi hem de coğrafi anlamda önemli değerler olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse, milli tabiat parkları, Kapadokya Peribacaları, Karain Mağarası, Saklıkent, Uluabat Gölü, Pamukkale Travertenleri ve daha birçok doğal oluşum ile meydana gelmiş yapılar, doğal varlık statüsünde olduklarından dolayı koruma altına alınmıştır.

Beşeri Unsurlar Nelerdir?

Doğada belli bir süreç sonucu meydana gelmeyen ve insan yapımı olan varlıklara beşeri unsurlar adı verilir. İhtiyaç doğrultusunda ortaya çıkarlar ve temel amaçları arasında, insan hayatını kolaylaştırmak ile yaşam kalitesini artırmak bulunur. Bunlar arasında; yollar, tüneller, binalar, barajlar, köprüler, geçitler, hastaneler, okullar, limanlar vb. yer alır. Coğrafyada beşeri unsurlar bunlarla sınırlı değildir. Ekonomi, kültür, sağlık, eğitim ve sosyal ilişkiler de bu unsurlar içinde bulunan soyut varlıklar olarak ön plana çıkarlar.