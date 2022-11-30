Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:57 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:57

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde aklımıza gelen kelimelerin pek çok zıt anlamlısı bulunuyor. Günlük yaşantımızda insanlarla aramızdaki iletişimi sağlamakta kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde ise karşıt anlamlı ifadelerde zıt anlamlı bu kelimeleri yoğun olarak kullanmaktayız. Bunlardan en çok karşılan kelimeler arasında ise Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğalın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi? Soruları yer alıyor. İşte Doğalın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler, yaşamın pek çok noktasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Türkçe'de sonra kelimesi bulunan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hemen, önce yerine kelimelerin koyulması durumunda, cümlenin anlamı tamamen karşıtı olarak değişecektir. Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Peki, doğal zıt anlamlısı nedir? İşte doğalın zıt anlamlısı olan sözcük

DOĞAL KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Doğal kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise yapay ve suni kelimeleridir.

DOĞAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMI OLAN SÖZCÜKLER

Doğal kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre birkaç farklı tanımı bulunmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:

Doğada olan, doğada bulunan.

Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii ve natürel.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA