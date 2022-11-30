Zıt anlamlı kelimeler, yaşamın pek çok noktasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Türkçe'de sonra kelimesi bulunan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hemen, önce yerine kelimelerin koyulması durumunda, cümlenin anlamı tamamen karşıtı olarak değişecektir. Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Peki, doğal zıt anlamlısı nedir? İşte doğalın zıt anlamlısı olan sözcük

DOĞAL KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Doğal kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise yapay ve suni kelimeleridir.

DOĞAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMI OLAN SÖZCÜKLER

Doğal kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre birkaç farklı tanımı bulunmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:

Doğada olan, doğada bulunan.

Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii ve natürel.