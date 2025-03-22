Doğalgaz Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğal Gaz Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Enerji kaynaklarıyla ilgili ifadeler, yazılı metinlerde farklı şekillerde kullanılabiliyor. "Doğalgaz" kelimesi de bu türden terimlerin başında geliyor. Birçok kişi bu kelimeyi yazarken, "doğal gaz" şeklinde ayrı mı yoksa "doğalgaz" şeklinde bitişik mi yazması gerektiği konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Doğalgaz nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu yazım farkının, resmi ve akademik yazılarda anlam bütünlüğü açısından oldukça önem taşıdığını söylemek doğru bir yorum olacaktır.

Doğalgaz Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "doğal gaz" şeklinde, yani ayrı yazılmış biçimidir.

Her ne kadar halk arasında ve bazı metinlerde "doğalgaz" şeklinde bitişik yazımı yaygınlaşmış olsa da, bu kullanım yanlıştır.

Doğru Yazım: doğal gaz

Yanlış Yazım: doğalgaz

TDK'ye Göre Doğal Gaz Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "doğalgaz" kelimesi ayrı yazılır. Yani, "doğalgaz" şeklinde bitişik yazımı yanlıştır. TDK, bu kelimenin bileşenlerini oluşturan "doğal" ve "gaz" sözcüklerinin, yeni ve anlam kaymasına uğramamış bir birleşik kelime oluşturmadığını belirtir. Dolayısıyla kelime ayrı yazılmalı, anlamı korunmalıdır.