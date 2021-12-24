Doğru Eş Anlamlısı Nedir? Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Eski Türkçeden geçmiş olan doğru kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafıza jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Doğru kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Doğru Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Gerçek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)

Hakikat ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de doğru kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Doğru Kelimesinin Anlamı

Akla ve mantığa, kurala uyan, yalan olmayan anlamına gelir.

Doğru Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Doğruları konuş ki etrafında sevilen, güvenilir bir insan ol.

Arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım.

Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı