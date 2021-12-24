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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:48 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:49

Doğru Eş Anlamlısı Nedir? Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Doğru Eş Anlamlısı Nedir? Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Doğru kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Gerçeğe, mantığa ve kurala uyan, yalan olmayan şeyler için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen doğru kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Eski Türkçeden geçmiş olan doğru kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafıza jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Doğru kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Doğru Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Gerçek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)
  • Hakikat ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de doğru kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Doğru Kelimesinin Anlamı

Akla ve mantığa, kurala uyan, yalan olmayan anlamına gelir.

Doğru Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Doğruları konuş ki etrafında sevilen, güvenilir bir insan ol.
  • Arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım.

Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bu dünyadaki en hakikatli sevgi, anne sevgisidir azizim.
  • Doktora bana hakikati söylemesi için adeta yalvardım.
  • Sen ister kabul et, istersen kabul etme ama gerçekler bunlar.
  • Bazı insanlar gerçekleri duymaya katlanamıyorlar.

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Doğru Eş Anlamlısı Nedir? Doğru Kelimesinin Eş Anlamlısı
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