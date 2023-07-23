Doğru tercih geleceğe götürür

İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, üniversite adaylarına yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Sınav sürecinin geride kaldığını hatırlatan Akoğlan, "2022 YKS'de baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte her adayın tercih yapma hakkı bulunacak. 2023 YKS'de üniversite tercihi yaparken sınavda adayların aldıkları puandan ve yaptıkları netlerden çok sınav sıralamaları önemli olacak. Sıralamada önde olan adaylar üniversite yerleştirme sürecinde avantajlı olacaktır" dedi.4 yıllık programların puanlarında değişkenlik yaşanabileceğini hatırlatan Özgür Akoğlan, "İlk tercihlerinde yerleşemeyen yüz binlerce üniversite adayı ek tercihlerde de yerleştirilebiliyor. Dolayısıyla bu kritik süreçte adayların tercih yaparken en az 2 tercih danışmanından destek almalılar" önerisinde bulundu. Adayların bölüm seçimi yaparken dikkat etmesi gereken hususların da altını çizen Akoğlan "Öncelikle ileride hangi mesleği yaparsanız mutlu olabileceğinizi düşünün. Kişilik özellikleriniz ve yönelimleriniz doğrultusunda liste oluşturun" dedi.Adayların tercih yapmadan önce üniversiteleri ve bölümleri araştırmaları gerektiğini ifade eden Akoğlan, "Tercih döneminde üniversitelerin kampüslerini ziyaret ederek yerinde bilgi almaları faydalı olacaktır. Birçok aday, listesine yazdığı programın detaylarını araştırmadan, iş olanaklarına bakmadan 'puanı yettiğince' tercih yaptığı için üniversiteye başladığında bölümünü beğenmiyor, mutlu olmuyor. Bu hataya düşenlerin sayısı az değil. Her yıl ortalama 600 binin üzerinde üniversite öğrencisi, tekrar sınava başvuruyor. Fakülteyi kazandığınızda kayıt yaptırılsın veya yaptırılmasın başarı katsayınızın bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın" uyarısında bulundu.Adayların tercih sırasının, yerleştirme sırasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Akoğlan "Adaylar, tercihini istek sırasına göre değil, yüksek başarı sırasından düşük başarı sırasına doğru yapabiliyor. Bu da istediği bir bölüme değil de puanına göre bir yere yerleşmesine neden oluyor. Ayrıca öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmediği bir nokta da o kurumun vakıf mı yoksa devlet üniversitesi mi olduğudur. Devlet üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen bazı adaylar farkında olmadan bir vakıf üniversitesini yazıp yerleşebiliyor. İstemeden de olsa yaptığı bu tercih sonucunda daha fazla para ödüyor ya da ödeyemediği için eğitimini yarıda bırakıyor. Tercihlerde sıralama yaparken öncelik vereceğiniz kriterler arasında, üniversitenin sunduğu kampüs olanakları, ulaşım imkânları, yabancı dil eğitiminden eğitim programına, üniversitenin bulunduğu şehir, burs durumu, ek ücret uygulamasından hazırlık sınıfı şartına göre pek çok ölçüt yer alabilir. Vakıf üniversiteleri tarafından verilen tercih burslarını elde etmek adına maddi kaygılarla kendi istedikleri bölümler dışında farklı bölümleri üst sıralara yazarak asıl istedikleri bölümleri kazanma ihtimallerini düşürüyorlar. Bu sebeple tercih bursu indirimi için ilk 5 tercihine kendi üniversitesinin bölümlerini yazma zorunluğu getiren kurumların vaatlerine dikkat etmeleri faydalarına olacaktır" diye konuştu.