Doğru tercih listesi başarıyı getiriyor

Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren LGS tercih sürecinde yapılacak küçük bir hata, öğrencinin istediği okul yerine çok daha farklı bir liseye yerleşmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, tercihlerin puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılması gerektiğini vurgularken, okul seçerken yalnızca taban puanlara odaklanmanın da önemli yanlışlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, tercih döneminde öğrenci ve velilerin en sık yaptığı hataları sıraladı.

TEK BÖLGEDE TOPLAMAYIN

Tercih döneminde en sık yapılan yanlışların başında puan karşılaştırması geliyor. LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu hatırlatan Durak, öğrencilerin kendi puanlarını geçen yılın taban puanlarıyla kıyaslamak yerine yüzdelik dilimlerini esas almaları gerektiğini söyledi. Aynı puanın her yıl farklı yüzdelik dilime karşılık gelebildiğini belirten Durak, yalnızca puana bakılarak hazırlanan tercih listelerinin öğrenciyi yanıltabileceğini ifade etti. Uzmanlara göre tercih listesinin tamamını öğrencinin kendi yüzdelik dilimine yakın okullardan oluşturması da önemli bir hata.

Bunun yerine listenin; ulaşılması zor, öğrencinin yüzdeliğine yakın ve daha garanti seçeneklerden oluşacak şekilde dengeli hazırlanması öneriliyor. Yüzdelik dilimi büyüdükçe tercih aralığının da geniş tutulması gerektiği belirtiliyor. Tercih listesinin yüzdelik dilime göre küçükten büyüğe sıralanması gerektiği düşüncesi de doğru değil. Uzmanlar, tercih listesinin aslında bir "istek listesi" olduğunu vurguluyor. Bu nedenle öğrencilerin en çok gitmek istedikleri okulu ilk sıraya yazmaları, daha sonra diğer seçenekleri istek sırasına göre dizmeleri gerekiyor. Veliler arasında yaygın olan "Okulu üst sıraya yazarsak kazanma şansı artar" düşüncesinin de gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Yerleştirmelerde önceliğin tercih sırası değil puan üstünlüğü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, puan eşitliği durumunda ise okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterlerin devreye girdiğini hatırlatıyor.

REHBER DESTEĞİ ALIN

Tercih döneminde uzman desteği almadan hareket edilmemesi gerektiğini söyleyen Durak, "Doğru tercih listesi, kazandığınız takdirde hiç tereddüt etmeden kayıt yaptıracağınız okullardan oluşmalıdır." dedi.