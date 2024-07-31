Doğru tercihle geleceğinizi güvence altına alın

2024 üniversite resmi tercih dönemi devam ediyor. Adayların tercihlerde en çok merak ettiği konuların başında ise mezun olacakları programların iş olanakları geliyor. Peki, sektörde en çok hangi alanlardan mezun olanlar istihdam ediliyor? İş dünyası hangi alanlardan mezun olanlara öncelik veriyor? Hangi üniversiteler daha çok tercih ediliyor? Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer. net "İşverenin Tercihi" araştırmasının bu yıl beşincisini yayınladı. "Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor?" sorusuna cevap veren analiz, işe alım esnasında en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerin sıralamasını yansıtıyor. İşverenlerin en çok tercih ettikleri bölüm ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da matematik mühendisliği oldu.Söz konusu çalışma, 550 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 250 milyon işe alım hareketi incelenerek uzman akademik bir kadrodan oluşan danışma kurulu rehberliğinde hazırlandı. Analiz yapılırken mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisindeki işe girme hızları baz alındı. Şirketlerin en çok tercih ettiği üniversite geçen yıl olduğu gibi yine Galatasaray Üniversitesi oldu. Galatasaray'ı sırasıyla; Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman üniversiteleri izledi.Matematik mühendisliğinin ardından listede Almanca işletme ikinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla İşletme Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri ve İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü takip etti. Listenin ilk sıralarında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması dikkat çekti. İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması dikkat çekti. Araştırmanın sonuçlarına göre mütercim-tercümanlık bölümlerine olan ilginin son yıllarda arttığı gözlemleniyor. İlk 10 arasında 8'inci sırada yer alan Çince Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunları en çok üretim, endüstriyel ürünler ve kimya sektörlerinde istihdam ediliyor. Bunun yanı sıra Fransızca Mütercim Tercümanlık, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim- Tercümanlık bölümleri de işverenler tarafından tercih edilen bölümler listesinde yükselişini sürdürüyor.