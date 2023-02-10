Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur? Doğrunun Eğim Formülü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Doğrunun eğimi nasıl bulunur konusunu araştırırken matematik kaynaklarına bakmanız gerekir. Doğrunun eğimi denklemi nedir araştırmasını da bu kaynaklarda bulabilirsiniz. Konu genellikle lise döneminin matematik derslerinde öğrencilere öğretilir. Doğrunun eğim formülü bilindiğinde matematiğin farklı konularını öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Doğrusal denklemlerde eğim nasıl bulunur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur?

Eğim esasında bir orandır. Bu oran doğrunun büyüklüğünü ifade etmez. Esasen cebir konularından ziyade geometrinin konularından olan eğim, yapılan hesaplamalarda işinizi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle doğrunun eğiminin nasıl hesaplandığı en iyi şekilde öğrenilmelidir.

Eğim hesabında yatay ve dikey uzunluklar belirleyici faktörlerdir. Bir doğrunun yatay ve dikey uzunluğunun aynı oranda değişmesi eğitimi değiştirmez. Eğimin değişmesi için yatay ve dikey uzunlukların oranlarının farklı şekilde değişmesi gerekir. Mimari hesaplamaların yapılmasında da eğim hesabı hayati öneme sahiptir.

Doğrunun Eğim Formülü

Doğrunun eğimi esasında tanjantıdır. Bir doğrunun tanα değeri eğimini gösterir. Bu değerin hesaplanması da son derece pratiktir. Doğrunun düzlem ile yaptığı açının tanjant değeri eğitimi gösterir. Bu değer de doğrunun düzlem ile yaptığı açının karşısındaki kenar ile komşu kenar arasındaki orandır. Örneğin açının karşısındaki kenar 3 birim uzunlukta, komşu kenar ise 4 birim uzunlukta ise eğim=3/4 olacaktır.

Eğim hesabı mimari projelerin temelini oluşturur. Eğim hesabı ile inşaatların yapımında büyük kolaylık sağlanır. En basit örnek ile binanın çatısının eğimi çok önemlidir. Eğimin istenenden düşük olması halinde çatıda biriken kar aşağı kaymayacaktır. Eğim hesabı ile ilgili buna benzer çok sayıda örneğe ulaşabilirsiniz.