Doğu Anadolu bölgesi Haritası - Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri 1941 yılındaki Coğrafi kongrede belirlenmiş ve ülkemiz 7 bölgeye ayrılmıştır. Bunun nedeni yüzölçümü olarak oldukça büyük olan Türkiye'nin birçok özelliğinin bölgelere ayrılarak daha iyi tanımlanmasını sağlamaktır. Bu bölgelerden biri de Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu yazımızda Doğu Anadolu Bölgesi haritası, doğu Anadolu bölgesi illeri ile Doğu Anadolu Bölgesi il sınırları ve Doğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası hakkındaki bilgileri derledik. İşte Doğu Anadolu Bölgesi haritası ve bilgileri…

Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

Siyasi haritalar dünyanın tamamının ya da belirli bölümlerinin sınırları, komşuları, ülkelerin şehirleri hakkında bilgi veren haritalardır. İçinde yaşadığımız dünyayı, ülkeleri, bölgeleri direkt olarak görmek için başvurulacak kaynaklardandır. Seyahatlerden önce de yine seyahat edeceğimiz bölgeler hakkında bilgi almak için ilk olarak haritaları inceleriz. Bir ülkenin ya da bölgenin şehirlerinin konumlarını tespit edebilmek adına bu çok önemlidir.

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'deki 7 bölgemizden yüzölçümü olarak en büyük olanıdır. Türkiye'nin doğusunda konumlanan ve içinde 14 şehri ve bu şehirler içinde 125 ilçeyi bulunduran bir bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi Şehirleri

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler ülkemizin nüfus olarak en az yoğunluğa sahip şehirleridir. Bunun nedenleri bölgenin engebeli bir araziye sahip oluşu nedeniyle ulaşımın zor olması ve bölge çoğunlukla dağlık alanlardan oluştuğu için tarım yapılamamasıdır. Bu gibi durumlar bölgeden batıya göçlere neden olmuştur. Fakat Doğu Anadolu bölgesi şehirleri özellikle yaz aylarında doğal güzellikleri nedeniyle turist çekmektedir. Bölgedeki şehirlerin listesi şu şekildedir: