Doğu eş anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin eş anlamlısı

Doğu; Eski Türkçede tog-doğ fiilinden türetilen bir kelimedir. Doğu kelimesinin farklı eş anlamları bulunmaktadır.

DOĞU KELİMESİN ANLAMI

Doğu kelimesi TDK'ya göre şu anlamlardadır:

Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.

Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.

Güneşin 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de doğduğu 0,90°'lik yön.

DOĞU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Doğu kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. İki farklı eş anlamlısı bulunan doğu kelimesinin en anlamlıları şark ve maşrık kelimelerdir. Doğu kelimesinin yerine bu iki kelimeyi kullanarak da aynı anlamı ifade etmiş olursunuz.

DOĞU KELİMESİ VE EŞ ANLAMLARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

Ülkemizde en verimli topraklar doğu bölgesindedir.

Şarkın insanları çok merhametlilerdir.

Mağripten maşrıka dünyanın ucu /Sarraf olan bilir altını, tuncu