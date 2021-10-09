Doğu eş anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin eş anlamlısı

Doğu; Eski Türkçede tog-doğ fiilinden türetilen bir kelimedir. Doğu kelimesinin farklı eş anlamları bulunmaktadır.
DOĞU KELİMESİN ANLAMI
Doğu kelimesi TDK'ya göre şu anlamlardadır:
DOĞU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Doğu kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. İki farklı eş anlamlısı bulunan doğu kelimesinin en anlamlıları şark ve maşrık kelimelerdir. Doğu kelimesinin yerine bu iki kelimeyi kullanarak da aynı anlamı ifade etmiş olursunuz.
DOĞU KELİMESİ VE EŞ ANLAMLARI İLE İLGİLİ CÜMLELER
Ülkemizde en verimli topraklar doğu bölgesindedir.
Şarkın insanları çok merhametlilerdir.
Mağripten maşrıka dünyanın ucu /Sarraf olan bilir altını, tuncu