Doğu zıt anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin zıt anlamlısı

Kelimeler karşımıza her zaman gerçek anlamlarıyla çıkmıyor. Bazen bir kelimenin gerçek anlamından çok farklı bir anlamıyla kullanıldığına şahit oluruz. Türkçe dili kelimede anlam bakımından oldukça zengin bir dil olduğu için anlamı sık karıştırıla kelimelerden doğu kelimesinin zıt anlamlısını ve yan anlamlarını sizler için derledik.

DOĞU KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Doğunun zıt anlamlısını anlayabilmemiz için öncelikle doğu kelimesinin karşıladığı bütün anlamlara hakim olmamız gerekiyor. Çünkü bir kelimenin ne anlama geldiğini anlamadan karşıtının ne olacağını bilemeyiz. Türk Dil Kurumu'nun sözlükleri internet araştırmalarında da başvuracağımız birincil kaynaklar içinde yer alıyor. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre doğu kelimesi "Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık" anlamına geliyor.

Ancak doğu kelimesinin bazı özel anlamları da bulunuyor. Mesela güneşin doğduğu tarafta bulunan ülkelerin olduğu bölgeyi anlatmak için de doğu kelimesinin kullanıldığını görüyoruz.

Ya da coğrafi tanımlarda Avrupa kıtasını odak aldığımızda Asya ve Kuzeydoğu Afrika kıtasında kalan çok fazla ülke doğuda olarak tanımlanıyor.

DOĞU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeleri tanımlarken anlam açısından birbirinin tamamen karşıtı olan iki kelime tanımına çok sık rastlıyoruz. Temel olarak zıt anlamlı kelimelerin tanımı bu olsa da karşıt anlamlı kelimeleri kavramamıza yardımcı olarak bazı kurallardan bahsetmek de mümkün. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili kuralların ilki bir kelimenin zıt anlamlısının o kelimeyle aynı anlama sahip olması gerektiğidir. Yani iki kelime ancak ikisi de gerçek anlamıyla ya da ikisi de mecaz anlamıyla kullanılırsa birbirinin zıttı olabilir.

Doğu sözcüğünün zıt anlamlısı batı kelimesidir. Doğu kelimesini yan anlamları da genelde aynı anlam grubunda olduğu için doğunun batıdan başka bir zıt anlamlı kelimesi bulunmaz denebilir.

Karşıt anlamlı kelimeler konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer kural da bir kelimenin olumsuz anlamlısının o kelimesinin zıt anlamlısı olmadığıdır. Her kelimenin zıt anlamlısı olmak zorunda değildir bu yüzden bir kelimenin olumsuz anlamlısını onun zıt anlamlısı zannetmemek gerekir.

DOĞU ZIT ANLAMLISI OLAN BATI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Doğunun zıt anlamlısı olan batı kelimesinin anlamını bilmek konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre batı kelimesinin "Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı" olarak tanımlanıyor.

Doğu zıt anlamlısı batı kelimesinin siyasi terminolojide Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerini tanımlamak için kullanıldığına da rastlanır.

Ayrıca tıpkı doğuda olduğu gibi coğrafyada da güneşin battığı yönde bulunan ülkelerin bulunduğu bölgeye kısa batı bölge denir.

DOĞU ZIT ANLAMLISI VE DOĞU KELİMESİNİN GEÇTİĞİ CÜMLELER