Doğu’dan yükselen bilimin yuvası

Hakkari Üniversitesi'nde öğrenciler eğitimlerini en iyi şekilde alırken doğa sporlarıyla ilgilenip heyecan dolu aktivitelerle ilgileniyor. Hakkari ili dağcılık, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, kış sporları, doğa yürüyüşü ve raftingin rahatlıkla yapılabileceği turizm açısından önemli doğal kaynaklara sahip. Bu nedenle şehirde ağırlıklı olarak doğaya yönelik turizm türleri önem kazanıyor. Öğrenciler seçtikleri mesleklerin eğitimlerini en iyi şekilde alırken doğa sporlarıyla ilgilenip heyecan dolu dakikalar geçirebilirler. Zihinsel ve fiziksel aktivitelerin bolca yer aldığı üniversitede ruhlarını da dinlendiriyor. Kayaktan raftinge, dağcılıktan trekkinge, yamaç paraşütünden tur kayağına, dağ bisikletinden kanoya, kayaklı yamaç paraşütünden kampçılığa kadar geniş bir yelpazeye sahip Hakkari, doğa sporlarının yeni adresi. Son yıllarda şehir merkezlerinin insanlara yaşattığı yoğun işlerin, trafik çilesinin, stresin, çarpık kentleşmenin alternatifi olan bakir alanlar ve bu alanlarda yapılan sporlar şüphesiz ki en iyi terapi alanları. Dünyada hızla gelişen ve doğa sporları tutkunlarının hayatında önemli bir yer alan eko turizm, doğa sporları turizmi ve kış sporları turizmine, Hakkari'de yaşayanlar da kayıtsız kalmayıp zamanlarının önemli bir kısmını buna ayırıyor. Hakkari, fotoğrafçılar için önemli bir kaynak olan doğanın en muhteşem görüntülerinin ve atmosferlerin sergilendiği muhteşem bir şehir.Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş "Üniversiteler, günümüz dünyasının en etkili gücü olan bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. Bizler, gençlerimizin çağdaş, nitelikli, kendine güvenen ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak gibi kutsal ve onurlu bir görevin sorumluluğunu taşımaktayız. Öğrencilerimizin bilim dünyasında aktif ve öncü bir rol oynayabilmeleri için onları en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Bu bağlamda üniversitemize gelen gençlerimize uygulamalı olarak en kaliteli eğitimi vermek temel amaçlarımızdan birini oluşturmaktadır" dedi.Rektör Pakiş şöyle devam etti: "Üniversiteler AR-GE, eğitim-öğretim ve sosyal sorumluluk üzerine yükselen alanlarda çalışmalarını sürdürmektedirler. Bir düşünürün dediği gibi 'İlimsiz gidilen yolun sonu karanlıktır' Bu nedenle üniversitemizde bulundukları sürece sevgili gençlerimize bilimi sevdirmek ve öğretmek en büyük hedefimizdir. Eğitim kurumlarının temel amaçlarından biri gençleri hayata hazırlamaktır. İhtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanarak mezun olan bireyler, toplumun başarısına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu amaçla üniversite olarak uyguladığımız, Bologna Süreci kapsamında Ulusal Yeterliliklere uygun ders programlarımızın yanında Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim sürecinden geçmesini sağlıyoruz. Üniversitemiz, öğrencilerimizin yüksek standartlı bir hayat yaşamaları ve dünya ile bütünleşmeleri Prof. Dr. Ömer Pakiş için önemli fırsatlar sunmaktadır.