Doğurarak çoğalan hayvanlar, doğanın önemli bir parçasını temsil ederler. Bu hayvanlar, memeli türlerinin birçoğunu içine alır ve eşsiz bir üreme stratejisine sahiptirler. Yavrularını vücutlarında taşıyarak doğurarak çoğalırlar, anne hayvanın bakımı altında büyürler. Geniş bir yelpazede bulunan bu türler, sosyal yapılarıyla ve koruma içgüdüleriyle dikkat çekerler. Doğurarak çoğalan hayvanlar hangileri, hangi hayvan türleri doğurarak çoğalır bulmaca oyunlarının da merak edilen konularındandır.
Doğurarak çoğalan hayvanlar, memelilerin büyük bir çoğunluğunu içeren bir grup hayvandır. Bu hayvanlar, döllenmiş yumurtalarını vücutlarında taşıyarak ve bir gebelik sürecinden sonra yavrularını doğurarak çoğalırlar. Bu üreme stratejisi, memelilerin evrimsel adaptasyonlarına ve yaşam tarzlarına bağlı olarak şekillenmiştir.
Doğurarak çoğalan hayvan türleri genellikle memelilerdir. Bu türler, döllenmiş yumurtaları vücutlarında taşıyarak ve bir gebelik sürecinden sonra yavrularını doğurarak çoğalırlar. Örnekler arasında insanlar, köpekler, kediler, zürafalar, tilkiler, pandalar, geyikler, inekler, kurtlar, filler, atlar, maymunlar ve diğer birçok memeli türü bulunmaktadır.