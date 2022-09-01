Doktor Kısaltması Nedir? Doktorun Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Doktor bir meslek olmanın ötesinde aynı zamanda bir unvandır da. Örneğin Felsefe alanında doktora yapmış olan bir kişi de Dr. Unvanını alıp kullanabilir. Fakat halkta genellikle doktor bir meslek olarak bilinir ve doktor kısaltması nedir? Sorusunun cevabı merak edilir. Yazımızda doktorun kısaltması nasıl yazılır? Konusu hakkında bilgi vermenin yanında, kısaltmalardan ve unvanlardan da söz ettik. İşte doktor kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Sorusunun yanıtı…

Doktor Kısaltması Nedir?

Kısaltmalar çok büyük oranda önem teşkil ederler. Gittiğimiz bir kurumda ya da okuduğumuz bir adreste muhakkak kısaltmalar yer alır. Doktor kelimesinin kısaltması da en fazla kullanılan kısaltmalardan bir tanesidir. Peki ya doktorun kısaltması nasıl yazılır?

Doktor veya hekim kelimesinin kısaltması söz konusu olduğunda bazen yanlış kısaltma türleri göze çarpabilir. Örneğin "Dkt." Veya "Dt." Gibi kısaltmalar bu kelimenin kısaltılmasında yapılan en sık yanlışlardır.

Ayrıca doktor kelimesi söz konusu olduğunda en fazla sorulan sorulardan biri de doktor kısaltmasının sonuna nokta konur mu? Şeklinde görülür. Bu sorunun cevabı evet olacaktır. Doktor kelimesinin kısaltılması durumunda sonuna nokta konulması gerekmektedir. Doktor kelimesinin kısaltması, doktor kişinin isminden hemen önce gelmelidir.

Doktorun Kısaltması Nasıl Yazılır?

Doktor kelimesinin kısaltması çoğu kişinin hastanelerde ya da internette gördüğü bir kısaltma olan "Dr." kelimesidir. Doktor kelimesini kısaltırken Dr. Yazıp devamında doktorun ismini getirmek gerekir.

Doktor kelimesinin kısaltılışı yazılarda akıcılığı ve okumada kolaylığı sağlar. Bu nedenle sıklıkla kullanılır. Doktor unvanı yalnızca tıp doktorları tarafından değil, bir alanda akademik olarak uzmanlaşmış kişilere de verilmektedir. Bu da genellikle göz ardı edilen bilgilerden bir tanesidir.