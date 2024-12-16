Doktor Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir? Doktor Olmak İçin Lisede Hangi Dersler Daha Önemli?

Doktor olabilmek için ilk olarak üniversite sınavlarında belli bir başarı oranını yakalamak gerekmektedir. Tıp fakültesi kazanmak için istikrarlı ve sıkı çalışmanın yanı sıra özellikle bazı branş derslerinin üzerine daha çok düşmek oldukça önemlidir. Bu konuda öğrenciler bilinçlenmeli, doktor olmak için hangi derslerin iyi olması gerekir, lisede hangi dersler daha önemli sorularının yanıtlarını mutlaka öğrenmelidirler.

Doktor Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir?

Doktor olabilmek için tıp fakültesine giril hakkı kazanmak ve buradaki eğitimi başarıyla tamamlamak gereklidir. Tıp fakültesine girmek için ise TYT-AYT olarak iki oturumdan oluşan üniversite sınavından belli bir puan almak gerekmektedir. Tıp fakültelerine sayısal puan türüyle giriş yapılabilmektedir. Üniversite sınavına hazırlanan ve doktor olmayı düşünen bir öğrenci evvela Matematik, Biyoloji, Fizik ve Kimya derslerinde yüzde 80 oranının üzerinde başarılı olmaları gerekmektedir. Hem TYT hem AYT sınavında bahsi geçen branş derslerinde başarılı olan öğrenciler tıp fakültelerine giriş yapma hakkı kazanacak puanı alabilmektedir.

Doktor Olmak İçin Lisede Hangi Dersler Daha Önemli?

Tıp fakültesi bitirip doktor olabilmek için henüz lisedeyken derslere, çalışma düzenine ve tekrar yapmaya oldukça özen gösterilmelidir. Ülkemizde üniversite sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumda gerçekleşmektedir. Her iki oturumda da sayısal puan türünde başarıyı yakalamak için lisede Matematik, Kimya, Biyoloji, Fizik ve Geometri derslerinde başarılı olmak oldukça önemlidir. Ancak diğer lise eğitimindeki diğer derslerde de başarılı olmak güzel bir diploma puanı için gereklidir. Diploma notu YKS yani üniversite sınavı puanına okul puanı (obp) olarak eklenmekte olduğu için sayısal derslerin yanı sıra öğrencilerin sorumlu olduğu her dersten belli bir oranda başarılı olması tıp fakültesini kazanmaya faydalı olacaktır.