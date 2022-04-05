Doktor Rütbeleri Ve Ünvanları Sıralaması: En Düşük Ve En Yüksek Doktor Rütbesi Ve Ünvanı Hangisidir?

İnsanlar mutlaka hayatının bir bölümünde hastaneye gider veya gitmek zorunda kalır. Bizle tanı koyan, tedavi yapan veya ameliyatlarımıza giren doktorların belli ve çeşitli unvanları vardır. Bu unvanlar genellikle kaşelerinde yazar. Fakat bunların ne anlama geldiğini tam olarak bilemeyebiliriz.

Örnek olarak operatörlerin asıl görevi ameliyata girmektedir. Unvan kademelerinde ilki ise pratisyen hekimdir. Kişinin bu unvanı alması için 7 senelik Tıp fakültesinden mezun olması ve TUS sınavını kazanması gerekmektedir.

Doktor Rütbeleri Nelerdir?

Doktor derece kademe tablosu içinde 7 doktor kademesi yer almaktadır. Doktorun rütbesinin yükselmesi ile birlikte tanımı değişir. Aynı zamanda her rütbenin maaşı farklıdır. Rütbenin artması ile birlikte maaş artar.

Doktor rütbeleri içinde en düşük pratisyen hekim, en yüksek ise ordinaryüstür. Doktor kademe sıralaması şu şekilde

1- Pratisyen Doktor

2- Uzman Doktor

3- Operatör Doktor

4- Yardımcı doçent

5- Doçent

6- Profesör

7- Ordinaryüs

Pratisyen doktor, görevi itibari ile hastaları muayene eder. Reçete ve rapor yazabilir. Çalışma alanları arasında özel hastaneler, sağlık ocakları ve kurum hekimlikleri yer almaktadır.

Uzman doktor, hasta hikayesini dinler ve gerekli testleri talep eder. Test sonucuna göre ise uygun tedavi yöntemini belirler.

Doktor Unvanları Tanımları

Operatör doktorun görevi ise ameliyata girmektir.

Yardımcı doçent, akademik çalışmalar ve tıp alanında araştırmalar yapar

Doçent bilimsel makaleleri takip ederek üniversite idari işleri ile ilgilenir.

Profesör, uzmanlık alanına uygun olarak çalışmalar düzenleyerek öğrencileri ile çalışmalar yapar.

Ordinaryüs olmak için 5 sene profesörlük yapma şartı ve bilimsel çalışmalara imza atmak gerekmektedir. Örnek olarak yeni tedavi yöntemi veya aşı bulma şartı vardır.

Devlet Hastanelerinde 2. Basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Bu nedenle eğitim ve araştırma için çalışmalar yapılmaz. Asistan eğitimi verilmez ve herhangi bir uzmanlık için uzman hekim yetiştirilmez. Devlet hastanelerinde; pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve uzman diş hekimi görev alır.

Doktor olmak için ilk olarak YKS'ye girerek Tıp fakültesi kazanmak gerekmektedir. Tıp eğitimi sonrasında kişi doktorluk alanına giriş yaptıktan sonra kademe atlayabilir. Doktor rütbeleri başlığı altında bu kademeleri ve kademelerin görevlerini öğrenebilirsiniz.