Doktoralı mezun sayısı artıyor

Türkiye'nin doktoralı mezun sayısındaki artış devam ediyor. Doktora mezun sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttı. Rakamlar Türkiye'nin araştırma ve gelişim kapasitesinin güçlendiğini gösteriyor. Rapora göre doktora programlarında 100 ve üzeri mezun veren üniversite sayısı da 36'ya yükseldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, 2023 yılında, 166 üniversiteden toplam 13 bin 561 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Bu sayı 2022 yılında 11 bin 290 olarak gerçekleşmişti. Buna göre doktora mezun sayısında bir önceki yıla göre 2 bin 271 kişilik bir artış sağlandı. Rapora göre, son 6 yılda doktora mezunu öğrenci sayıları da en yüksek seviyeye ulaştı. 2020 yılında 51.32 olan yıllık ortalama mezun sayısı, 2023 yılında 81.69'a yükseldi.YÖK Başkanı Erol Özvar, bir önceki yıla göre doktora mezunu sayısının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken Türkiye'nin son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirtti. Doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatıldığını bildiren Özvar, "Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmalıdır. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir" dedi. Özvar, "Doktoraya yönelik yeni müfredat çalışmaları yürütüyoruz. Sektör ve iş dünyasının temsilcilerinin de görüşlerini alıyoruz. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini hedefliyoruz" dedi.